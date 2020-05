Herne: FDP stellt sich bei Treffen für Kommunalwahlen auf

Herne. Die FDP in Herne nimmt die Kommunalwahlen in den Blick. Bei einer Versammlung werden die Listen aufgestellt, der OB-Kandidat wird gekürt.

Die FDP in Herne veranstaltet am Samstag eine Wahlversammlung für die Kommunalwahlen am 13. September. Im Mittelpunkt stehen die Wahl eines OB-Kandidaten, die Wahl zur Besetzung der 27 Kommunalwahlbezirke, die Wahl der Listenvorschläge für die Bezirksvertretungen sowie die Verabschiedung des Kommunalwahlprogramms.

Sein Ziel: die FDP in Fraktionsstärke im Herner Rat – Hernes FDP-Chef Thomas Bloch. Foto: Dirk Dobiey

Ziel der 80 Mitglieder starken FDP sei es, in Fraktionsstärke in den neuen Rat einzuziehen, sagt FDP-Chef Thomas Bloch vor dem Parteitag. Dafür bräuchten die Liberalen drei Sitze, zurzeit haben sie zwei, sie sind also nur als Gruppe im Rat vertreten. Außerdem will die Partei in alle vier Bezirksvertretungen, so Bloch weiter. Die Vorschläge für den OB-Kandidaten sollen bei dem Treffen am Samstag, 23. Mai, im Veranstaltungszentrum Gysenberg auf den Tisch. Beginn ist um 10 Uhr.

Das rund 30 Seiten starke Kommunalwahlprogramm soll den Mitgliedern im Gysenberg im Einzelnen vorgestellt werden. Es umfasse sieben Kernbereiche. Bloch rechnet mit rund 40 Besuchern; für sie lägen Masken bereit, und auch die Abstandsregelungen könnten in dem 400 Quadratmeter großen Saal eingehalten werden.