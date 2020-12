Herne: Fackel bei Ineos in Betrieb – 14 Tage Feuerschein

Herne. Beim Chemie-Unternehmens Ineos in Herne ist die Fackel in Betrieb. Das sorgt auch für Geräusche. Warum das Ganze 14 Tage andauern wird.

Bei Ineos in Herne stehen Wartungsarbeiten an, deshalb ist die Fackel in Betrieb: Von Mittwoch, 3. Dezember, bis voraussichtlich 17. Dezember, sind im Ineos-Werk in Herne-Mitte routinemäßige Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen geplant, teilt das Unternehmen mit. Im Rahmen der Außer- und Inbetriebnahme des Chemiebetriebs in Herne müssten brennbare Gase aus den Produktionsanlagen in die Hochfackel abgeführt werden.

Die Verbrennung erfolge gefahrlos und schadstoffarm, heißt es. Es könne jedoch zu sichtbarem Feuerschein und Geräuschentwicklungen kommen. Sasol bittet die Anwohner um Verständnis. Bei Ineos an der Shamrockstraße wird unter anderem Isopropanol hergestellt – ein Lösemittel, das auch in Desinfektionsmitteln verwendet wird.