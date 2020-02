Herne: Experten geben Tipps zur richtigen Messer-Pflege

Wer sich Messer für die Küche zulegen möchte, sollte am besten mit einem Kochmesser anfangen. Das rät Regina Bona, Shopleitung von WMF. „Damit lässt sich alles schneiden, Fleisch, Gemüse und man hat die Wiegefunktion.“ Wichtig sei, auf Qualität zu achten. Alle Teile des Messers, Klinge, Kropf und Heft, sollten aus einem Teil bestehen. Für ein Kochmesser sollte man zwischen 70 und 80 Euro anlegen.

„Für die Grundausstattung reichen erstmal drei Messer: das Koch-, das Universal- und das Gemüsemesser“, erklärt Matthias Albrecht, Bereichsleiter Boutique bei Zurbrüggen Herne. Dafür sollte man zwischen 150 und 200 Euro anlegen. „Bei Messern darf man nicht am falschen Ende sparen“, findet Albrecht. Günstige Messer seien zwar anfangs scharf, aber nach zwei-, dreimaligem Gebrauch stumpf und nicht langlebig. „Der Klingenschliff ist bei guten Messern ein ganz anderer.“ Qualitativ hochwertige Messer erkenne man unter anderem daran, dass die Zusammensetzung des Stahls auf der Klinge vermerkt ist.

Gute Pflege ist entscheidend

„Das A und O ist neben einem guten Messer aber auch die richtige Pflege“, betont Matthias Albrecht. Messer gehören nicht in die Spülmaschine, dort werden sie stumpf. Auch sollten sie nicht lose in der Schublade aufbewahrt werden. „Am besten ist ein Messerblock.“ Darüber hinaus spielt die richtige Schneidunterlage eine wichtige Rolle für die Langlebigkeit der Messer: „Glas oder Marmor machen die Messer schnell stumpf.“ Für Geflügel und Fisch sollten Kunststoffbretter benutzt werden, da diese in der Spülmaschine gereinigt werden können. Für Fleisch und Gemüse eignen sich Holz- oder Bambusunterlagen.

Neben den drei Grundmessern seien zwei weitere ratsam für den täglichen Gebrauch: „Mit dem Fleischmesser lassen sich Sehnen besser abtrennen und das Fleisch feiner schneiden“, sagt Regina Bona. Brotmesser mit doppeltem Wellenschliff sind nicht nur hervorragend zum Brotschneiden, auch Tiefgekühltes kann hiermit klein „gesägt“ werden

.