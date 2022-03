Herne: Evangelische Kirchengemeinde lädt zu Friedensgebet

Die aktuelle Weltlage verpflichte die Menschen zusammenzustehen, so Pfarrer Weyes, der das Friedensgebet in Herne leiten wird.

Herne. Anlässlich des Krieges in der Ukraine veranstaltet die Evangelische Kirchengemeinde am Donnerstagabend ein Friedensgebet in der Cranger Kirche.

Die Evangelische Kirchengemeinde Wanne-Eickel lädt für Donnerstag, 3. März 2022, um 18 Uhr zu einem Friedensgebet in der Cranger Kirche auf dem Kirmesplatz in Crange.

Anlass sei der Krieg der russischen Föderation gegen die Ukraine, heißt es in einer Ankündigung. Die aktuelle Weltlage verpflichte die Menschen zusammenzustehen und Gott um Frieden zu bitten, so Pfarrer Frank Weyes, der das Gebet leiten wird. Die Zusammenkunft solle unter dem Thema der Versöhnungslitanei aus Coventry stehen, welche die protestantischen Kirchen weltweit in ihren Friedensbemühungen verbinde.

Die Friedensgebete der Evangelischen Kirchengemeinde Wanne-Eickel finden noch bis zum 7. April immer donnerstags um 18 Uhr in der Cranger Kirche statt. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 02325/569059.

