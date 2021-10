Herne: Ev. Krankenhaus in Eickel sucht Ehrenamtliche

Seelsorgerin Zuzanna Hanussek empfängt alle Menschen mit offenen Armen, die Freude an einer ehrenamtlichen Tätigkeit im EvK in Herne-Eickel haben.

Herne. Das EvK in Herne-Eickel sucht ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Gefragt ist ein besonderes Feingefühl im Umgang mit Menschen.

Ehrenamtliche sind aus dem Klinikalltag nicht wegzudenken. Sie haben etwas ganz Besonderes zu bieten: Zeit. Sie können Gespräche mit den Patientinnen und Patienten führen, ohne auf die Uhr zu schauen. Sie haben ein offenes Ohr für eher private Sorgen und Nöte, während sich die Gesundheitsprofis aus Medizin und Pflege auf Behandlung und Versorgung konzentrieren müssen. „Unsere Ehrenamtlichen tragen wesentlich zum Wohlbefinden und damit zum Genesungsprozess unserer Patientinnen und Patienten bei“, ist Zuzanna Hanussek, Seelsorgerin am Evangelischen Krankenhaus in Eickel, überzeugt.

Doch bedingt durch die Corona-Pandemie sei die Arbeit der Ehrenamtlichen am EvK in Eickel nahezu zum Erliegen gekommen. Ein strenges Besuchsverbot und die Anordnung, dass dementsprechend auch andere Externe sich möglichst nicht auf den Stationen bewegen, um die Patientinnen und Patienten nicht zu gefährden, hätten sich stark auf die ehrenamtliche Tätigkeit ausgewirkt. „Dabei brauchen gerade die Patientinnen und Patienten in unserem Eickeler EvK einen besonderen Zuspruch“, erklärt die Seelsorgerin. Denn dort befinde sich mit dem Thoraxzentrum Ruhrgebiet, mit den Kliniken für Thoraxchirurgie und Pneumologie, eines der bedeutendsten Lungenkrebszentren Deutschlands.

Herne: Ehrenamtliche bekommen 40-stündige Schulung

An der Hordeler Straße würden Menschen mit schweren Erkrankungen der Atemwege und Lungenkrebs behandelt. Unter anderem gebe es hier eine Weaning-Station, wo die Patientinnen und Patienten vorsichtig wieder an das Atmen ohne maschinelle Unterstützung herangeführt werden. „Das sind Menschen, die relativ lange stationär bei uns sind und mit besonders viel Feingefühl behandelt werden müssen“, sagt Hanussek. Feingefühl und die Bereitschaft, sich mindestens eine Stunde in der Woche Zeit für Besuche am Krankenbett zu nehmen, seien die wichtigsten Voraussetzungen für den ehrenamtlichen Einsatz im EvK. Weiteres Rüstzeug, das für die Tätigkeit im Krankenhaus nützlich sei, erhielten die zukünftigen Ehrenamtlichen im Rahmen einer 40-stündigen Schulung, die Zuzanna Hanussek durchführe. Dort werde medizinisches Grundwissen vermittelt, über Sterben und Tod reflektiert, aber auch erklärt, wie ein Krankenhausbetrieb funktioniere.

Regelmäßige Gruppentreffen stärkten das Gemeinschaftsgefühl, dienten dem Erfahrungsaustausch und bildeten den Rahmen für Fachvorträge. Wer Fragen habe oder vielleicht mit emotional belastenden Situationen nicht fertig werde, könne sich stets an die Seelsorgerin wenden. „Denn ich bin mir dessen bewusst, dass die ehrenamtliche Arbeit in unserem Haus sehr anspruchsvoll sein kann, aufgrund der vielen tragischen Schicksale, mit denen wir immer wieder zu tun haben“, sagt sie.

