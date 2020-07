Herne: Erneuter Brand auf dem Hof einer Dachdecker-Firma

Auf dem Hof der Dachdecker-Firma Diekmann in Herne hat es in der Nacht zu Freitag erneut gebrannt.

Bereits zum zweiten Man innerhalb eines Monats hat es in der Nacht zu Freitag auf dem Hof der Dachdecker-Firma Diekmann in Herne gebrannt. Wie die Feuerwehr berichtet, riefen Anwohner gegen Mitternacht den Notruf und meldeten, dass sie auf dem Gelände in der Straße „Op de Heide“ Feuerschein sehen würden.

Sofort rückte die Feuerwehr aus. Vor Ort sahen sie, dass ein etwa 100 Quadratmeter großer Holzstand, der als Baustofflager genutzt wird, in Flammen stand. Rund 40 Feuerwehrleute waren an dem Einsatz beteiligt.

Brand bei Herner Dachdecker-Firma: Feuerwehr hat das Feuer schnell unter Kontrolle

Sie hatten das Feuer schnell unter Kontrolle und verhinderten so ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Betriebsbereiche. Nach zwei Stunden waren der Brand gelöscht.

Allerdings gestalteten sich die Nachlöscharbeiten wegen der vielen Kunststoffteile als zeitaufwendig. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bereits am 24. Juni war die Lagerhalle der Dachdecker-Firma in Herne nachts ausgebrannt. Mehrere Gasflaschen waren explodiert und hatten zu einem Großbrand geführt. (tat)

