Herne erhält 2,4 Millionen Euro für Schul-Digitalisierung

Herne erhält rund 2,402 Millionen Euro aus dem Digitalpakt Schule des Landes NRW. Die Bezirksregierung Arnsberg hat mitgeteilt, dass der Förderbescheid bewilligt worden sei. Insgesamt 16 Schulen mit Teilstandorten in Herne profitierten von Fördergeldern.

Die Mittel sind laut Bezirksregierung vor allem für die Anschaffung von Präsentationstechnik – also Anzeige- und Interaktionsgeräte in Form von Displays – bestimmt. Insgesamt werden 365 Displays beschafft. Außerdem werden Schulen, die noch nicht über WLAN verfügen, mit WLAN ausgestattet. Ziel des zwischen Bund und Ländern beschlossenen Digitalpakts Schule sei es, Schulen zukunftsfähig zu machen und sie dazu flächendeckend mit digitaler Bildungsinfrastruktur auszustatten.

Die Digitalisierungsmaßnahmen werden an folgenden Schulen durchgeführt: Gymnasium Wanne, Realschule Crange, Mont-Cenis-Gesamtschule, Claudiusschule, Schule an der Max-Wiethoff-Straße, Europaschule Königstraße, Schule an der Forellstraße, Grundschule Schulstraße, Josefschule, Schule am Eickeler Park, Schillerschule, Schule an der Vellwigstraße, Realschule Strünkede, Pestalozzi-Gymnasium, Mulvany Berufskolleg, Emschertal-Berufskolleg.

