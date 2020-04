Herne: Erdgeschosswohnung bei Feuer tiefschwarz verraucht

Herne. Eine Erdgeschosswohnung in Herne hat am Montagmorgen Feuer gefangen. Das Feuer wurde gelöscht, die Räume sind aber nicht mehr bewohnbar.

Am Montagmorgen ist die Feuerwehr Herne zu einem Wohnungsbrand in die Ludwig-Steil-Straße nach Holsterhausen ausgerückt. Nach Angaben der Feuerwehr brannte es in einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus.

Alle Bewohner konnten vor dem Eintreffen der Feuerwehr gegen 6 Uhr ihre Wohnungen verlassen. Als die Rettungskräfte eintrafen, war die Wohnung bereits „tief schwarz verraucht“, so die Feuerwehr weiter. Die beiden Bewohner wurden durch einen Notarzt untersucht; sie waren unverletzt. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand auf die Erdgeschosswohnung begrenzt werden, heißt es weiter.

Anschließend ist die Wohnung mit einem Lüfter entraucht und alle Wohnungen des Mehrfamilienhauses kontrolliert worden. Ergebnis: Die betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die Einsatzstelle wurde zur Brandursachenermittlung an die Kriminalpolizei übergeben