Herne: Elektro-Festival vor der Kulisse von Schloß Strünkede

Herne. Das Herner Schloß Strünkede bietet die Kulisse für das Festival Electric Residence. Fünf DJs werden acht Stunden lang auflegen, auch ein Herner.

Elektronische Beatkultur in einer historischen Kulisse – für „Electric Residence“ verwandelt sich der Schlosshof Strünkede am Samstag, 22. Juli, in ein Festival-Gelände. Tickets gibt es (noch) im Vorverkauf.

Eigentlich ist Schloß Strünkede weniger für elektronische Musik, sondern als historisches Wasserschloss bekannt. Im 16. Jahrhundert erbaut, beherbergt das Schloss heute ein Museum und ist regelmäßig Veranstaltungsort für die unterschiedlichsten Kulturformate. Warum also nicht auch Techno?

Impressionen vom zweiten Tag des Stadtfestes zum 125. Jubiläum Impressionen vom zweiten Tag des Stadtfestes zum 125. Jubiläum Die Rockband A Parrotdies tritt auf beim Jubiläumsfest 125 Jahre Herne am Samstag den 18.6.2022 vor dem Rathaus Herne. Foto: Uwe Möller / Funke Foto Services Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Impressionen vom zweiten Tag des Stadtfestes zum 125. Jubiläum Die Rockband A Parrotdies tritt auf beim Jubiläumsfest 125 Jahre Herne am Samstag den 18.6.2022 vor dem Rathaus Herne. Foto: Uwe Möller / Funke Foto Services Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Impressionen vom zweiten Tag des Stadtfestes zum 125. Jubiläum Jubiläumsfest 125 Jahre Herne am Samstag den 18.6.2022 vor dem Rathaus Herne. Foto: Uwe Möller / Funke Foto Services Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Impressionen vom zweiten Tag des Stadtfestes zum 125. Jubiläum Jubiläumsfest 125 Jahre Herne am Samstag den 18.6.2022 vor dem Rathaus Herne. Foto: Uwe Möller / Funke Foto Services Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Impressionen vom zweiten Tag des Stadtfestes zum 125. Jubiläum DJ Carib legt auf beim Jubiläumsfest 125 Jahre Herne am Samstag den 18.6.2022 vor dem Rathaus Herne. Foto: Uwe Möller / Funke Foto Services Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Impressionen vom zweiten Tag des Stadtfestes zum 125. Jubiläum DJ Carib legt auf beim Jubiläumsfest 125 Jahre Herne am Samstag den 18.6.2022 vor dem Rathaus Herne. Foto: Uwe Möller / Funke Foto Services Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Impressionen vom zweiten Tag des Stadtfestes zum 125. Jubiläum Die Theatergruppe Fidele Horst tritt auf beim Jubiläumsfest 125 Jahre Herne am Samstag den 18.6.2022 vor dem Rathaus Herne. Foto: Uwe Möller / Funke Foto Services Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Impressionen vom zweiten Tag des Stadtfestes zum 125. Jubiläum Die Rockband A Parrotdies tritt auf beim Jubiläumsfest 125 Jahre Herne am Samstag den 18.6.2022 vor dem Rrathaus Herne. Foto: Uwe Möller / Funke Foto Services Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Impressionen vom zweiten Tag des Stadtfestes zum 125. Jubiläum DJ Carib legt auf beim Jubiläumsfest 125 Jahre Herne am Samstag den 18.6.2022 vor dem Rathaus Herne. Foto: Uwe Möller / Funke Foto Services Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Impressionen vom zweiten Tag des Stadtfestes zum 125. Jubiläum DJ Carib legt auf beim Jubiläumsfest 125 Jahre Herne am Samstag den 18.6.2022 vor dem Rrathaus Herne. Foto: Uwe Möller / Funke Foto Services Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Impressionen vom zweiten Tag des Stadtfestes zum 125. Jubiläum Jubiläumsfest 125 Jahre Herne am Samstag den 18.6.2022 vor dem Rathaus Herne. Foto: Uwe Möller / Funke Foto Services Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Impressionen vom zweiten Tag des Stadtfestes zum 125. Jubiläum Bildimpressionen von dem bunten Treiben am Rathaus Herne. Foto: Uwe Möller

Impressionen vom zweiten Tag des Stadtfestes zum 125. Jubiläum Bildimpressionen von dem bunten Treiben am Rathaus Herne. Foto: Uwe Möller

Impressionen vom zweiten Tag des Stadtfestes zum 125. Jubiläum Bildimpressionen von dem bunten Treiben am Rathaus Herne. Foto: Uwe Möller

Impressionen vom zweiten Tag des Stadtfestes zum 125. Jubiläum Bildimpressionen von dem bunten Treiben am Rathaus Herne. Foto: Uwe Möller

Impressionen vom zweiten Tag des Stadtfestes zum 125. Jubiläum Bildimpressionen von dem bunten Treiben am Rathaus Herne. Foto: Uwe Möller

Impressionen vom zweiten Tag des Stadtfestes zum 125. Jubiläum Bildimpressionen von dem bunten Treiben am Rathaus Herne. Foto: Uwe Möller

Impressionen vom zweiten Tag des Stadtfestes zum 125. Jubiläum Bildimpressionen von dem bunten Treiben am Rathaus Herne. Foto: Uwe Möller

Impressionen vom zweiten Tag des Stadtfestes zum 125. Jubiläum Bildimpressionen von dem bunten Treiben am Rathaus Herne. Foto: Uwe Möller

Impressionen vom zweiten Tag des Stadtfestes zum 125. Jubiläum Bildimpressionen von dem bunten Treiben am Rathaus Herne. Foto: Uwe Möller

Impressionen vom zweiten Tag des Stadtfestes zum 125. Jubiläum Bildimpressionen von dem bunten Treiben am Rathaus Herne. Foto: Uwe Möller

Impressionen vom zweiten Tag des Stadtfestes zum 125. Jubiläum Bildimpressionen von dem bunten Treiben am Rathaus Herne. Foto: Uwe Möller

Impressionen vom zweiten Tag des Stadtfestes zum 125. Jubiläum DJ Carib legt auf beim Jubiläumsfest 125 Jahre Herne am Samstag den 18.6.2022 vor dem Rrathaus Herne. Foto: Uwe Möller / Funke Foto Services Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Impressionen vom zweiten Tag des Stadtfestes zum 125. Jubiläum Bildimpressionen von dem bunten Treiben am Rathaus Herne. Foto: Uwe Möller

Impressionen vom zweiten Tag des Stadtfestes zum 125. Jubiläum Bildimpressionen von dem bunten Treiben am Rathaus Herne. Foto: Uwe Möller

Impressionen vom zweiten Tag des Stadtfestes zum 125. Jubiläum Bildimpressionen von dem bunten Treiben am Rathaus Herne. Foto: Uwe Möller

Impressionen vom zweiten Tag des Stadtfestes zum 125. Jubiläum Bildimpressionen von dem bunten Treiben am Rathaus Herne. Foto: Uwe Möller / Bildimpressionen von dem bunten Treiben am Rathaus Herne.

Impressionen vom zweiten Tag des Stadtfestes zum 125. Jubiläum Die Abendshow beim Jubiläumsfest 125 Jahre Herne am Samstag den 18.6.2022 vor dem Rathaus Herne. Foto: Uwe Möller

Impressionen vom zweiten Tag des Stadtfestes zum 125. Jubiläum Die Abendshow beim Jubiläumsfest 125 Jahre Herne am Samstag den 18.6.2022 vor dem Rathaus Herne. Foto: Uwe Möller

Impressionen vom zweiten Tag des Stadtfestes zum 125. Jubiläum Die Abendshow beim Jubiläumsfest 125 Jahre Herne am Samstag den 18.6.2022 vor dem Rathaus Herne. Foto: Uwe Möller

Impressionen vom zweiten Tag des Stadtfestes zum 125. Jubiläum Die Abendshow beim Jubiläumsfest 125 Jahre Herne am Samstag den 18.6.2022 vor dem Rathaus Herne. Foto: Uwe Möller

Impressionen vom zweiten Tag des Stadtfestes zum 125. Jubiläum Die Abendshow beim Jubiläumsfest 125 Jahre Herne am Samstag den 18.6.2022 vor dem Rathaus Herne. Foto: Uwe Möller

Impressionen vom zweiten Tag des Stadtfestes zum 125. Jubiläum Die Abendshow beim Jubiläumsfest 125 Jahre Herne am Samstag den 18.6.2022 vor dem Rathaus Herne. Foto: Uwe Möller

Impressionen vom zweiten Tag des Stadtfestes zum 125. Jubiläum Die Abendshow beim Jubiläumsfest 125 Jahre Herne am Samstag den 18.6.2022 vor dem Rathaus Herne. Foto: Uwe Möller

Impressionen vom zweiten Tag des Stadtfestes zum 125. Jubiläum Die Abendshow beim Jubiläumsfest 125 Jahre Herne am Samstag den 18.6.2022 vor dem Rathaus Herne. Foto: Uwe Möller

Impressionen vom zweiten Tag des Stadtfestes zum 125. Jubiläum Die Abendshow beim Jubiläumsfest 125 Jahre Herne am Samstag den 18.6.2022 vor dem Rathaus Herne. Foto: Uwe Möller

Patrik Berg ist inzwischen ein internatiol gefragter DJ. Foto: Stadt Herne

Marina Hummel vom Kulturbüro der Stadt Herne hat alles in Gang gebracht und ist guter Dinge: „Mit ‚Electric Residence‘ möchten wir vor allem jüngeren Menschen ein Kultur-Highlight mitten in Herne anbieten. Dass der Bedarf da ist, zeigen die Ticketverkäufe schon seit Wochen.“ Das eintägige Festival bietet acht Stunden House, Tech-House und Techno-Beats in bester Qualität. Mit Base Mood, Carib, Master K., Empra und Patrik Berg stehen fünf DJs bis nach Mitternacht hinter ihren Plattentellern und verwandeln den Schlosshof in eine Party-Arena für alle Fans elektronischer Musik.

Dem Herner Publikum dürfte inzwischen DJ Carib ein Begriff sein. Im vergangenen Jahr legte er im Rahmen des Stadtjubiläums auf und hatte großen Erfolg. Headliner des Abend ist Produzent und DJ Patrik Berg. Kraftvoll, energiegeladen und euphorisch sind nicht nur seine Produktionen. Auch seine einzigartige Performance hat dazu beigetragen, dass der Rheinländer heute ein international gefragter Musiker ist. Er schafft bei seinen Shows eine starke Bindung zum Publikum und überträgt mit Hilfe seiner kraftvollen Beats eine große Palette von Emotionen direkt auf den Dancefloor.

22. Juli, 17 bis 1 Uhr Tickets: Vorverkauf 12 Euro, 10 Euro ermäßigt, Abendkasse 14 Euro, 12 Euro ermäßigt Kontakt: Marina Hummel, marina.hummel@herne.de, 02323-16-2740.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel