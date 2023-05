Herne: Electric-Festival an Schloss Strünkede mit Promi-DJs

Am Schloss Strünkede in Herne soll zum ersten Mal ein elektronisches Festival stattfinden. Bei Electric Residence sollen prominente DJS auftreten.

Am Schloss Strünkede in Herne soll am Samstag, 22. Juli, zum ersten Mal ein Electric-Festival geben. Prominente DJs sollen an den Plattentellern stehen. Der Schlosshof soll ein eine Party-Arena für elektronische Musik verwandelt werden.

Das elektronische Festival „Electric Residence“ wird durch die Stadt veranstaltet und fällt komplett aus dem Rahmen der anderen Veranstaltungen beim Strünkeder Sommer. An dem Veranstaltungstag sollen ab 17.30 Uhr mehrere DJs bis nach Mitternacht hinter den Plattentellern stehen. Wer das, bleibt noch geheim. „Die DJs haben auf vielen bekannten Festivals aufgelegt, wie Parookaville, Tomorrowland, Rave the Planet und Nature One“, sagt Marina Hummel vom Kulturbüro der Stadt. Early Bird Tickets (Details unten) kosten 8 Euro. An der Abendkasse werden dann 12 fällig (10 Euro ermäßigt).

Neu beim Strünkeder Sommer, der am 18. Mai beginnt und am 10. September endet, sind auch die Folkkonzerte. Sie sollen das Format „Folk und Rock im Schlosshof“ ersetzen.

Das Schloss Strünkede ist wieder Kulisse des Strünkeder Sommers. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Das Programm im Überblick:

Auftakt ist am Donnerstag, 18. Mai (Christi Himmelfahrt), um 10 Uhr im Schlosshof mit dem traditionellen Frühschoppen des Bürgerschützenvereins Diana Herne-Baukau im Schlosshof Strünkede.

im Schlosshof Strünkede. Irische und schottische Folk-Musik jenseits der bekannten Pub-Klischees spielt das Duo „The Hoodie Crows“ am Freitag, 19. Mai. Eintritt: 12 Euro im Vorverkauf, Abendkasse 14 Euro.

am Freitag, 19. Mai. Eintritt: 12 Euro im Vorverkauf, Abendkasse 14 Euro. Jessica Burri singt am Sonntag, 21. Mai, von Elfen und Nixen und von der magischen Entstehung des ersten Pferdes im Emscherbruch. Die Opern- und Konzertsängerin begleitet sich dabei selbst auf dem Dulcimer, einem altenglischen Saiteninstrument. Eintritt: 5 Euro

singt am Sonntag, 21. Mai, von Elfen und Nixen und von der magischen Entstehung des ersten Pferdes im Emscherbruch. Die Opern- und Konzertsängerin begleitet sich dabei selbst auf dem Dulcimer, einem altenglischen Saiteninstrument. Eintritt: 5 Euro Schlossfest des Baukauer Turnclubs am Samstag, 3. Juni: Von C wie Cheerleading bis Z wie Zumba – der Baukauer TC ist einer der größten Sportvereine in Herneund lädt zum großen Vereinsfest ein. Dabei können Gäste bei den Angeboten der jeweiligen BTC-Abteilungen nicht nur zuschauen, sondern auch mitmachen. Zudem baut die Vereinsjugend eine Torwand und ein Glücksrad auf. Abgerundet wird das Fest mit Kaffee, Kuchen, Getränken sowie Leckereien vom Grill. Eintrittfrei!

am Samstag, 3. Juni: Von C wie Cheerleading bis Z wie Zumba – der Baukauer TC ist einer der größten Sportvereine in Herneund lädt zum großen Vereinsfest ein. Dabei können Gäste bei den Angeboten der jeweiligen BTC-Abteilungen nicht nur zuschauen, sondern auch mitmachen. Zudem baut die Vereinsjugend eine Torwand und ein Glücksrad auf. Abgerundet wird das Fest mit Kaffee, Kuchen, Getränken sowie Leckereien vom Grill. Eintrittfrei! Der Schotte Alan Reid gilt in der Folkszene als Legende und steht am Samstag, 10. Juni, auf der Bühne: Er ist Mitbegründer der „Battlefield Band“, stand schon mit Van Morrison und Mike Oldfield auf der Bühne und ist Mitglied der „Scottish Traditional Music Hall of Fame“. Eintritt: 12 Euro im Vorverkauf und 15 Euro an der Abendkasse.

gilt in der Folkszene als Legende und steht am Samstag, 10. Juni, auf der Bühne: Er ist Mitbegründer der „Battlefield Band“, stand schon mit Van Morrison und Mike Oldfield auf der Bühne und ist Mitglied der „Scottish Traditional Music Hall of Fame“. Eintritt: 12 Euro im Vorverkauf und 15 Euro an der Abendkasse. 40 Jahre Förderverein „Freunde des Emschertal-Museums“ werden am Sonntag, 11. Juni, gefeiert. Seit 40 Jahren unterstützt der Förderverein „Freunde des Emschertal-Museums“ die Arbeit in den städtischen Museen. Aus diesem Anlass wurde eine Sonderausstellung mit den Höhepunkten aus der 40-jährigen Sammeltätigkeit des Fördervereins konzipiert. Zur Eröffnung lädt das Museum zu einem Fest für die ganze Familie mit Führungen durch die Sonderausstellung, Kreativangeboten, Eismann Skotty sowie der „Sprechenden Couch“ ein. Eintrittfrei!

werden am Sonntag, 11. Juni, gefeiert. Seit 40 Jahren unterstützt der Förderverein „Freunde des Emschertal-Museums“ die Arbeit in den städtischen Museen. Aus diesem Anlass wurde eine Sonderausstellung mit den Höhepunkten aus der 40-jährigen Sammeltätigkeit des Fördervereins konzipiert. Zur Eröffnung lädt das Museum zu einem Fest für die ganze Familie mit Führungen durch die Sonderausstellung, Kreativangeboten, Eismann Skotty sowie der „Sprechenden Couch“ ein. Eintrittfrei! Charmant und witzig führt Zauberer Felix Wohlfarth seine Gäste am Donnerstag, 22. Juni, in die verblüffende Welt der Zauberei ein. Unerklärliche Phänomene und magische Momente wechseln sich ab. Eintrittfrei! Für Kinder ab 5 Jahren.

seine Gäste am Donnerstag, 22. Juni, in die verblüffende Welt der Zauberei ein. Unerklärliche Phänomene und magische Momente wechseln sich ab. Eintrittfrei! Für Kinder ab 5 Jahren. Theater Töfte – das Elefantenkind , kommt am Donnerstag, 29. Juni. Ein Schauspieler, viele Handfiguren und noch mehr Musik: Daraus mischt sich diese Geschichte frei nach Rudyard Kipling, dessen bekanntestes Werk das „Dschungelbuch“ ist. Erzählt werden die Abenteuer eines kleinen, mutigen Elefanten, der sich alleine auf eine Reise durch das faszinierende Afrika macht. Eintritt frei!

, kommt am Donnerstag, 29. Juni. Ein Schauspieler, viele Handfiguren und noch mehr Musik: Daraus mischt sich diese Geschichte frei nach Rudyard Kipling, dessen bekanntestes Werk das „Dschungelbuch“ ist. Erzählt werden die Abenteuer eines kleinen, mutigen Elefanten, der sich alleine auf eine Reise durch das faszinierende Afrika macht. Eintritt frei! Das Salonensemble Cantabile und Wiener Flair mitten in Herne: Dies versprechen am Sonntag, 2. Juli, die fünf Musikerinnen und Musiker vom Salonensemble Cantabile. Der Eintritt ist frei!

und Wiener Flair mitten in Herne: Dies versprechen am Sonntag, 2. Juli, die fünf Musikerinnen und Musiker vom Salonensemble Cantabile. Der Eintritt ist frei! Die Hase und der Ige l, heißt es beim Kindertheater am Donnerstag, 6. Juli: Ein rasanter Wettlauf, bei dem der Kurzbeinige alles daransetzt,vor der Langbeinigen im Ziel zu sein. Dieses pantomimische Schauspiel zieht sein Publikum mit mitreißenden Liedern und viel Liebe zum Detail in den Bann. Es erzählt von dem allseits bekannten Wettrennen zwischen einem Igel und einer Häsin, die eine echte Besserwisserin, Alleskönnerin und zudem noch gemein ist Eintritt frei! Für Kinder ab 4 Jahren.

l, heißt es beim Kindertheater am Donnerstag, 6. Juli: Ein rasanter Wettlauf, bei dem der Kurzbeinige alles daransetzt,vor der Langbeinigen im Ziel zu sein. Dieses pantomimische Schauspiel zieht sein Publikum mit mitreißenden Liedern und viel Liebe zum Detail in den Bann. Es erzählt von dem allseits bekannten Wettrennen zwischen einem Igel und einer Häsin, die eine echte Besserwisserin, Alleskönnerin und zudem noch gemein ist Eintritt frei! Für Kinder ab 4 Jahren. Molière – Mythos, Genie,Theaterrevolutionär : Darum geht es am Freitag, 14. Juli, und Samstag, 15. Juli: Dabei schlüpfen die fünf Schauspielerinnen und Schauspieler in mehrere Rollen,verbinden wie Molière Gesang und Tanz mit facettenreichem Körper-Schauspiel und sprengen so die Grenzen ihres Genres. Einlass: 20 Uhr Beginn: 21 Uhr. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 9 Euro und an der Abendkasse 10 Euro.

: Darum geht es am Freitag, 14. Juli, und Samstag, 15. Juli: Dabei schlüpfen die fünf Schauspielerinnen und Schauspieler in mehrere Rollen,verbinden wie Molière Gesang und Tanz mit facettenreichem Körper-Schauspiel und sprengen so die Grenzen ihres Genres. Einlass: 20 Uhr Beginn: 21 Uhr. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 9 Euro und an der Abendkasse 10 Euro. Sonst noch Wünsche? Das ist das Motto beim Theater am Donnerstag, 20. Juli. „Zwei herrlich zwielichtige Halunken erfüllen sich ihren größten Wunsch, nämlich „Wunscherfüller“ zu sein. Sie springen über alle Schatten und stürzen ihr Publikum ins Vergnügen – mitten hinein in Glitzer, Glanz und Gloria. Beginn: 17 Uhr. Für Kinder ab 4 Jahren.

Das ist das Motto beim Theater am Donnerstag, 20. Juli. „Zwei herrlich zwielichtige Halunken erfüllen sich ihren größten Wunsch, nämlich „Wunscherfüller“ zu sein. Sie springen über alle Schatten und stürzen ihr Publikum ins Vergnügen – mitten hinein in Glitzer, Glanz und Gloria. Beginn: 17 Uhr. Für Kinder ab 4 Jahren. Die Kubanische Nacht findet in diesem Jahr am Samstag, 29. Juli, ab 18.30 Uhr im Schlosshof statt. Es spielt die Band „Ache Cubano“. Zwischendurch legt DJ Diego auf und es gibt „Handmade Cocktails“. Eine Tanzlehrerin zeigt die ersten Salsa-Schritte. Tickets kosten im Vorverkauf 12,60 Euro, ermäßigt 8,20 Euro, an der Abendkasse 14 Euro und ermäßigt 10 Euro.

findet in diesem Jahr am Samstag, 29. Juli, ab 18.30 Uhr im Schlosshof statt. Es spielt die Band „Ache Cubano“. Zwischendurch legt DJ Diego auf und es gibt „Handmade Cocktails“. Eine Tanzlehrerin zeigt die ersten Salsa-Schritte. Tickets kosten im Vorverkauf 12,60 Euro, ermäßigt 8,20 Euro, an der Abendkasse 14 Euro und ermäßigt 10 Euro. Open-Air-Kino: „Film ab“ heißt es ab Mitte August vier Mal im Strünkeder Schlosshof. Einlass ist jeweils ab 19 Uhr. Nach Einbruch der Dunkelheit sind dann die Filme „im vielleicht romantischsten Open-Air-Kino des Ruhrgebiets“ zu sehen. Welche Filme an den vier Abenden gezeigt werden,wird Anfang Juli veröffentlicht. Eintritt: 10 Euro, für Kinder 12 Euro.

„Film ab“ heißt es ab Mitte August vier Mal im Strünkeder Schlosshof. Einlass ist jeweils ab 19 Uhr. Nach Einbruch der Dunkelheit sind dann die Filme „im vielleicht romantischsten Open-Air-Kino des Ruhrgebiets“ zu sehen. Welche Filme an den vier Abenden gezeigt werden,wird Anfang Juli veröffentlicht. Eintritt: 10 Euro, für Kinder 12 Euro. Wikingerschiffe, Drachen und Ritter sind vom 8. bis zum 10. September auf der Gräfte am Wasserschloss zur sehen. Die Zeitreise beginnt am Freitag mit der Nacht der Spielleute, gestaltet von den Bands „Rauhbein“ und „Mr. Irish Bastard“. Das Wochenende gehört der Gaukelei, dem Feuerspucken und Stelzenperformances. Für Musik sorgen „The Sandsacks“ und die „Rapauken“, auf dem Schlossteich geht die „Arche Diaboli“ vor Anker.

Kartenvorverkauf:

Proticket.de oder Telefon 02 31 / 9 17 22 90

Stadtmarketing Herne, Kirchhofstraße 5, 0 23 23 / 9 19 05 14

per E-Mail an emschertal-museum@herne.de oder 0 23 23 / 16 2611 (nur für N.N. Theater)

in der Filmwelt Herne, Berliner Platz 7-9, 0 23 23 / 14 77 70 (nur für Open Air Kino)

für das Mittelalterspektakel demnächst auf www.suendenfrei.tv

An der jeweiligen Abendkasse sind ebenfalls Tickets für die Veranstaltungen erhältlich.

