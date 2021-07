Herne: Einschränkungen auf der A 42 und der A 43

Nach heftigen Regenfälle musste die A 42 in Herne in der vergangenen Woche gesperrt werden. In der kommenden Woche finden Reinigungsarbeiten auf der A 42 und A 43 statt.

Herne. Auf den Autobahnen A 42 und A 43 finden in Höhe Herne Reinigungsarbeiten statt. An welchen Tagen ist mit Einschränkungen zu rechnen ist.

Nach den starken Regenfällen reinigt „Autobahn Wesfalen“ an mehreren Tagen die Entwässerung an der A 42 und der A 43. Deswegen stehe dem Verkehr an mehreren Tagen auf verschiedenen Streckenabschnitten dieser Autobahnen jeweils nur ein Fahrstreifen zur Verfügung, teilt die GmbH des Bundes mit.

Geschwindigkeit wird reduziert

Außerdem werde die Höchstgeschwindigkeit auf 80 Km/h reduziert. Die Termine und Strecken im Einzelnen: Montag 19. Juli, von 8.30 bis 14 Uhr auf der A 42 zwischen Gelsenkirchen-Bismarck und dem Kreuz Castrop-Rauxel-Ost in Fahrtrichtung Dortmund. Dienstag, 20. Juli, von 10 bis 14 Uhr auf der A 42 zwischen Kreuz Herne und Kreuz Castrop-Rauxel-Ost in Fahrtrichtung Dortmund. Ebenfalls Dienstag von 9 bis 13 Uhr auf der A 43 zwischen Bochum-Laer und dem Kreuz Herne in Fahrtrichtung Münster. Und schließlich: Mittwoch, 21. Juli, von 9 bis 14 Uhr auf der A 43 zwischen Kreuz Herne und Bochum-Laer in Fahrtrichtung Wuppertal.

Täglich wissen, was in Herne und Wanne-Eickel passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Herne/Wanne-Eickel-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel