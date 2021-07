Herne: Einbruch in Kiosk – Polizei stellt 16-Jährige

In Herne wollten Kriminelle in einen Kiosk einbrechen. Die Polizei stellte zwei Verdächtige.

Herne. In Herne hat die Polizei nach einem nächtlichen Einbruch in einen Kiosk zwei 16-Jährige geschnappt. Ein Zeuge hatte sich bei der Polizei gemeldet.

Nach einem versuchten Einbruch am Dienstag, 27. Juli, in einen Herner Kiosk hat die Polizei zwei Tatverdächtige ermittelt. Wie die Polizei berichtet, beobachtete ein Zeuge gegen 4.30 Uhr drei Verdächtige an der Wiescherstraße 18, die gewaltsam in die Räume einbrechen wollten. Dabei beschädigten die Kriminellen die Eingangstür.

Der Zeuge handelte nach Angaben eines Polizeisprechers genau richtig: Über die Notrufnummer 110 verständigte er sofort die Polizei. Im Rahmen der sofortigen Fahndung konnten zwei 16-jährige Tatverdächtige aus Kamen und Siegburg gestellt werden. Die Ermittlungen zu dem versuchten Kioskeinbruch sowie zur Identifizierung des dritten Tatverdächtigen dauern im örtlichen Kriminalkommissariat Herne an.

