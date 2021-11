Herne: Einbruch in Elsässer Stube – Täter flieht mit Bargeld

Nach einem Einbruch in die Elsässer Stube in Herne ist ein unbekannter Täter mit Bargeld geflüchtet.

Herne. Nach einem Einbruch in die Elsässer Stube in Herne ist ein unbekannter Täter mit Bargeld geflüchtet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach einem Geschäftseinbruch in Herne-Sodingen am frühen Donnerstagmorgen, 25. November, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 5.30 Uhr war ein unbekannter Täter in den Innenraum der Elsässer Stube an der Wiescherstraße 156 eingedrungen. Nach bisherigem Stand der Polizei erbeutete er eine geringe Bargeldsumme und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Der Täter war nach ersten Erkenntnissen zur Tatzeit mit einer Kappe, einer dunklen Trainingshose der Marke „Nike“, einer helleren Jacke sowie Lederschuhen bekleidet. Die Hose hatte er sich laut Polizei über die Hacken der Schuhe gezogen. Außerdem trug er einen Schlauchschal über Gesicht und Hals, Handschuhe, einen Rucksack und eine Taschenlampe mit sich.

Das Herner Regionalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234 / 909 8505 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Zeugenhinweise.

