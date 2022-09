Herne: Einbrecher steigen nachts in Handyladen ein

Die Polizei in Herne sucht Einbrecher, die in einen Handyladen eingestiegen sind.

Herne. Unbekannte sind in Herne nachts in ein Handygeschäft eingestiegen und stahlen teure Smartphones. Zuvor hatten sie eine Scheibe eingeschlagen.

Nach einem Geschäftseinbruch in Herne sucht die Polizei Zeugen: In der Nacht zu Freitag, 16. September, gegen 1 Uhr ist die Scheibe eines Handyladens an der Hauptstraße 247 in Wanne mit Steinen eingeschlagen worden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand gelangten zwei von vier Tatverdächtigen in das Geschäft und stahlen zwei teure Smartphones, teilte die Polizei am Sonntag mit. Durch den Einbruch wurde ein akustischer Alarm ausgelöst. Die Unbekannten konnten aber dennoch mit den Handys verschwinden.

Die Polizei fragt: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt das Herner Kriminalkommissariat 35 unter der Rufnummer 0234 909-8505 oder außerhalb der Bürodienstzeit die Bochumer Kriminalwache unter der Durchwahl -4441 entgegen.

