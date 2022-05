Herne: „Eickeler Altstadtfest“ feiert Mitte Mai Premiere

Herne. In Herne steigt Mitte Mai ein „Eickeler Altstadtfest“ mit Livemusik, Gastromeile und Kinderprogramm. Was alles geplant ist.

Vom 13. bis 15. Mai 2022, von Freitag bis Sonntag, findet in Herne ein „Eickeler Altstadtfest“ rund um den Marktplatz statt. Damit will der Veranstalter Bernd Sender an den „Eickeler Herbst“ anknüpfen, der im vergangenen Oktober Tausende Menschen angelockt hatte. „Das war sensationell, auch, weil das Wetter mitgespielt hat“, blickt er zufrieden zurück. Und kündigt an: „Dieses Mal habe ich noch einen Tick draufgepackt.“

Veranstaltungsfläche sei wieder der Eickeler Markt zwischen König- und Hauptstraße, also rund um Hülsmann-Brauerei und Meistertrunk, sagt Sender. Dieser Bereich werde für den Autoverkehr komplett gesperrt, und das bereits ab Donnerstag, 12. Mai. Nach der „großen Corona-Abstinenz“ soll dort „eine bunte Familienveranstaltung für Groß und Klein“ steigen.

Herne: Schlager, Pop, Rock und Oldies auf der Bühne

Schon zum „Eickeler Herbst“ kamen im Oktober Tausende Menschen nach Herne. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Auf dem dreitägigen Programm stehe viel Musik. Durchs Programm führe, wie beim „Eickeler Herbst“, DJ und Sänger Jörg Kraska. Auf der Bühne stünden der Herner Schlagersänger Michael Kern und die Herner Rock-, Pop- und Folk-Band Metamorphosis, die Schlagersänger Josef Hassing, Andre Wörmann und Sängerin Jennifer Weisz sowie Country-, Folk- und Popsänger Dakota, der Oldie-Sänger Frank Mario und die holländische Sängerin Alessandra.

Auch fürs Schlemmen sowie für Sitzgelegenheiten zum Essen und Trinken sei gesorgt. Angeboten würden Reibekuchen, Gegrilltes und Pommes, Crêpes und Champignons, außerdem gebe es einen Eiswagen und ein Süßwaren-Knusperhaus. Neben Bier und alkoholfreien Getränken sei – Stichwort Niveau – diesmal auch Wein im Angebot: Aufgebaut werde eigens ein Winzergarten mit Tischen und Stühlen, Lichterketten und Grün, im Ausschank gebe es Rot-, Weiß- und Roséweine sowie Sekt.

Festes Zugpferd im Herner Veranstaltungskalender

Ebenfalls beim „Eickeler Altstadtfest“ dabei: Die Herner Band Metamorphosis, hier bei einem Konzert 2020 im Biergarten des Parkhotels. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Auch der Nachwuchs soll nicht zu kurz kommen. Für Kinder würden drei Karussells aufgebaut, für jede Altersstufe ein eigenes: Baby-Flug, Kinderriesenrad und kleiner Kettenflieger. Unter anderem außerdem auf dem Programm: Enten angeln und Ballon-Modelage.

Musikproduzent, Texter und Veranstalter: Bernd Sender. Foto: OH

Diese Veranstaltung, meint Sender schon vor der Premiere, hat Zukunft. Wie der „Eickeler Herbst“, soll auch das „Eickeler Altstadtfest“ ein „festes Zugpferd im Herner Veranstaltungskalender“ werden. In der Vergangenheit führte er bereits „Gysenberg in Flammen“, „Bierfestival“ und „Wanne total“ durch, erzählt er. Zuletzt hat der ehemalige Bergmann und Gastronom 2021 einen Corona-Schlager getextet (Titel: „Jetzt kommt das Leben endlich wieder“), in diesem Jahr dann den Song „Ich bin Fünfzehn“ über den Klimawandel.

>> WEITERE INFORMATIONEN: Das Programm

Freitag, 13. Mai

15-17 Uhr: Michael Kern

18-19 Uhr: Josef Hassing

ab 19 Uhr: Metamorphosis

Samstag, 14. Mai

13-16 Uhr: Dakota

16.30 bis 19.30 Uhr: Andre Wörmann

20.30 bis 21.30: Alessandra

Sonntag, 15. Mai

13-15 Uhr: Frank Mario

16-17 Uhr Jennifer Weisz

18-20 Uhr: Michael Kern

„Eickeler Altstadtfest“, Öffnungszeiten Freitag, Samstag und Sonntag jeweils von 12 bis 22 Uhr.

