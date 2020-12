Herne: Ehrliche Finderin übergibt verlorenen 50-Euro-Schein

Eine ehrliche Finderin hat einen 50-Euro-Schein bei der Polizei in Herne abgegeben.

Immer wieder berichtet die Polizei über Menschen, die am Geldautomaten Bargeld finden und es widerrechtlich einstecken. Dass es auch anders geht, zeigt dieser Fall aus Wanne-Eickel. Eine ehrliche Finderin meldete sich am Freitagnachmittag, 4. Dezember, auf der hiesigen Polizeiwache, teilt die Polizei mit.

Kurz zuvor hatte sie im Ausgabeschacht eines Bankautomaten an der Gerichtsstraße 4 einen 50-Euro-Schein gefunden, den ein anderer Kunde zuvor vergessen hatte. Die Polizisten nahmen Kontakt mit dem Geldinstitut auf und konnten auf diese Weise den Eigentümer des Geldscheins ermitteln. Er holte den Schein am Donnerstagabend, 10. Dezember, auf der Wache ab. „Schön, dass es noch ehrliche Menschen gibt“, so die Polizei.

