Herne: E-Scooter-Fahrer stürzt – Lkw-Fahrer wird gesucht

Herne. Nach dem Sturz eines 22-jährigen E-Scooter-Fahrers in Herne sucht die Polizei nach einem Lkw-Fahrer. Auch weitere Zeugen werden gesucht.

Ein 22-jähriger E-Scooter-Fahrer ist bei einem Sturz in Herne verletzt worden. Die Polizei sucht jetzt einen beteiligten Lkw-Fahrer. Trotz intensiver Ermittlungsarbeit sei es dem Verkehrskommissariat bislang noch nicht gelungen, diese Unfallflucht vom Donnerstag, 25. Mai, aufzuklären, teilt die Polizei nun mit.

Der E-Scooter-Fahrer aus Herne war an diesem Tag gegen 16.50 Uhr Uhr auf der Holsterhauser Straße in Richtung Wanne-Eickel unterwegs, als es an der Kreuzung zur Albert-Einstein-Straße nach aktuellem Stand zu einem Beinaheunfall mit einem abbiegenden Lkw kam. Nach eigener Schilderung sprang der Herner von seinem Scooter ab und stürzte zu Boden. Zwar konnte er einen Zusammenstoß verhindern, allerdings zog er sich bei seinem Sturz leichte Verletzungen zu, so die Polizei.

Der Lkw-Fahrer stieg aus und erkundigte sich nach dem 22-Jährigen. Kurz darauf fuhr er - ohne die Polizei zu verständigen - in Richtung Autobahn davon. So wird der Fahrer beschrieben: männlich, schlank, 1,80 bis 1,85 Meter groß, circa 40 Jahre alt, kurze, schwarze Haare, blaues T-Shirt. Laut Zeugenbeschreibung sprach er „gebrochenes“ Deutsch. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

