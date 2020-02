Herne: Duke Ellington Trio fesselt Publikum im Literaturhaus

Ihr Konzert ist eine Hommage an einen der ganz Großen in der Welt des Jazz: Das Duke Ellington Trio fesselte am Freitagabend das Publikum im ausverkauften Literaturhaus mit Hits von Duke Ellington, oft in eigenen Arrangements.

Sängerin Barbara Barth, Pianist Gero Körner und Caspar van Meel am Bass lassen in ihren mitreißenden Interpretationen die Welt des Jazz und Swing in einem bunten Mix von Hits des legendären Duke Ellington wieder lebendig werden und zeigen dabei auch seine Vielseitigkeit; „Angelica“ beispielsweise integriert auch Elemente des Afro-Bossa.

Sängerin beschwört Nachtclubatmosphäre

Gero Körners markant akzentuierte Off-beat-Motive untermalen die Vokalisen von Barbara Barth. Mit ihrer klaren, coolen und zugleich auch zutiefst berührenden Stimme beschwört sie die Nachtclubatmosphäre einer Bar der 1930er oder 40er Jahre. Immer wieder brandet spontaner Applaus auf. „Sittin’ an a Rockin’“ erzählt von einer Dame, die vor ihrem Haus sitzt und überlegt, was sie hätte tun können, um ihren Mann zu halten.

Caspar van Meel moderiert gut gelaunt einen weiteren Hit Ellingtons an. Klar, aber auch samtig und geschmeidig setzt Barbara Barths Stimme ein, sie erzählt eine Ballade. Kurze prägnante Motive des Klaviers und des Basses fallen nach und nach in synkopiertem Off-beat ein, dann blüht die Stimme der Sängerin klar und voll auf, mit kehliger Wärme - es entspinnt sich eine Erzählung voller Elegie. „I ain’t got nothing but the Blues“ singt Barbara Barth im nächsten Titel, und wer ihre flippige, selbstbewusste, leicht verruchte Stimme dabei zu den prägnanten, pizzicato gespielten Bassmotiven von Caspar van Meel hört, ist auch sofort davon überzeugt.

Eigene Arrangements des Ellington Trios

„Don’t get around much anymore“ ist ein Tanzhit Ellingtons, der auch heute noch den Zuhörern in die Beine geht. Und der kehlig-kühle Tonfall von Barbara Barth zu den flippigen Rhythmen tut das Übrige, um dem Publikum stilvoll einzuheizen.

Ein faszinierendes Klangerlebnis ist „Azure“ in einem eigenen Arrangement des Ellington Trios, in dem unverkennbar Einflüsse der Impressionisten Claude Debussy und Alexander Scriabin die farbenreiche Tonsprache beeinflussen und den Zuhörer in einen fast schon mystischen Sog hineinziehen. Mit den Zugaben „It don’t mean a Thing“ und „I like the Sunrise“ ließ das Ellington Trio seine Zeitreise in die 30er bis 50er Jahre des letzten Jahrhunderts ausklingen.