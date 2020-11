Wer wohl das größere Stück vom Kuchen bei den Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und CDU in Herne abbekommen würde? Das fragten sich viele. Nun ist das Eckpunktepapier unterschrieben, und die Meinungen gehen auseinander. Klar ist nur: Es gab nicht mal Kuchen.

Drops ist gelutscht

Das waren noch Zeiten: Zu Beginn von Rot-Schwarz in Herne wurde noch ein Kuchen aufgetischt. Foto: Michael Korte

Es ist vollbracht: Rot-Schwarz bildet auch in der neuen Wahlperiode eine Kooperation, die Spitzen von SPD und CDU haben Anfang der Woche den Koalitionsvertrag unterzeichnet. Dabei haben sie aber mit einer echten Tradition gebrochen: Die Partner präsentierten bei der feierlichen Unterzeichnung erstmals seit vielen Jahren kein Gebäck, das sie gemeinsam verputzten. Ach, was waren das noch Zeiten, als Grünen-Fraktionschefin Dorothea Schulte und SPD-Fraktionskollege Frank Dudda 2011 nach der Vertragsunterzeichnung von Rot-Grün beim kleinen Kaffeekränzchen (grüne) Kiwi- und (rote) Erdbeertörtchen aßen. Oder 2014, als nach dem Aus von Rot-Grün Rot-Schwarz besiegelt wurde: Da schnitten die Fraktionschefs Frank Dudda (SPD) und Markus Schlüter (CDU) einen rot-schwarzen Kuchen aus Erd- und Brombeeren an. Diesmal gab es nur schnöde – Bonbons. Rote und schwarze zwar, aber auch noch mit undefinierbarer Geschmacksrichtung, bekannte CDU-Chef Timon Radicke anschließend. Ob das für eine erfolgreiche Ratsperiode spricht? Ein Start mit so einem faden Beigeschmack muss der Anfang vom Ende sein, heißt es schon aus der Opposition, vor allem nach den vielen atmosphärischen Störungen während der Koalitionsverhandlungen. Ach was, heißt es von SPD und CDU, alles ausgeräumt. Oder in anderen Worten: Der Drops ist gelutscht.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Herne. Den Herne-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen .]



Bezirkspolitiker als Vorbilder

Heinrich Kill, Vertreter der Bürgerinitiative Stadtwald Herne. Die Initiative bemüht sich um eine Aufforstung des General Blumenthal-Geländes. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Bürger brauchen Vorbilder, und wer wäre dazu besser geeignet als die Bezirkspolitikerinnen und -politiker? Findet jedenfalls der Wanne-Eickeler Rechtsanwalt Heinrich Kill, bekannt als Vertreter der Bürgerinitiative Stadtwald . Weil sie am nächsten am Ohr der Menschen in ihrer Stadt seien. Deshalb hat der Jurist jetzt eine Bürgereingabe verfasst, die in diesen Tagen alle vier Bezirksvertretungen bekommen haben. Kill schlägt den Politikern vor, für die Dauer eines Jahres zu den Sitzungen mit dem Fahrrad zu fahren - zur Umsetzung der Verkehrswende und zum Schutz des Klimas. Nach einem halben Jahr und am Ende des Jahres sollen die Bezirksvertreter in öffentlicher Sitzung von ihren Erlebnissen berichten und der Verwaltung Verbesserungen der Fahrradinfrastruktur vorschlagen. Im Prinzip keine schlechte Idee, fanden die Bezirksvertreterinnen und -vertreter in Herne-Mitte, die als erste die Anregung zur Selbstverpflichtung auf dem Tisch liegen hatten. Aaaaber … Melissa Arnold (SPD) brachte Fußgänger und den ÖPNV als Alternativen ins Spiel. Auch Rolf Ahrens (Grüne) plädierte für eine Vielfalt der Verkehrsmittel. Die Linkspartei fand’s gut, die CDU hatte Bedenken. Gerade wer von Termin zu Termin müsse, so Jörn Ongsiek , könne aufs Auto nicht verzichten. Heinrich Kill (65) zeigte Verständnis und machte sich auf den Heimweg nach Wanne-Eickel - selbstverständlich mit dem Rad.