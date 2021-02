Herne: Drei Mülltonnen brennen innerhalb einer Stunde

Mit Feuerlöschern konnte die Feuerwehr den Brand von drei Mülltonnen in Herne schnell löschen.

Herne. Innerhalb einer Stunde haben in Herne am Sonntagmorgen gleich drei Mülltonnen gebrannt. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Innerhalb einer Stunde haben in Herne am Sonntagmorgen insgesamt drei Mülltonnen bzw. Papiercontainer gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, wurden sie und die Feuerwehr gegen 4.25 Uhr zur Overwegstraße in Herne gerufen, wo auf Höhe der Hausnummer 16 der Inhalt eines Papiercontainers brannte. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden.

Um 5 Uhr musste die Feuerwehr nur ein kurzes Stück weiter fahren, um eine an der Oskarstraße 28 stehende Mülltonne zu löschen, die ebenfalls brannte. Die Polizeibeamten konnten nach eigenen Angaben vor Ort keinen Brandstifter entdecken, dafür aber gegen 5.20 Uhr an der Hiberniastraße 42 eine dritte brennende Mülltonne. Die Beamten griffen sofort zum Feuerlöscher und konnten ein Übergreifen des Feuers auf ein in der Nähe stehendes Auto verhindern.

Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer 0234 / 909-4441 (Kriminalwache) um Hinweise von Zeugen.

