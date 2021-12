Herne: Drei Einbrüche in einer Straße – Polizei sucht Zeugen

In Herne ist es in einer Straße zu drei Einbrüchen gekommen.

In Herne ist es am Samstagabend, 18. Dezember, zwischen 18 und 21 Uhr gleich zu drei Einbrüchen gekommen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei drangen Unbekannte in drei Einfamilienhäuser in der Straße „Im Wietel“ ein. Die Kriminellen verschafften sich über den hinteren Bereich gewaltsam Zugang. Nach ersten Angaben wurde Schmuck entwendet, so die Polizei. Mit der Beute flüchteten die Kriminellen unerkannt.

Die Polizei fragt: „Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?“ Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0234 909-4135 oder außerhalb der Geschäftszeit die Kriminalwache unter der Durchwahl -4441 entgegen.

