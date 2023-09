Herne: Dieses Restaurant gehört zu den besten in Deutschland

Herne. Nur ein Restaurant in Herne hat es in diesem Jahr in den Gastroführer „Gusto 2024“ geschafft. Was die Tester beim Essen besonders überzeugt hat.

Ein Herner Restaurant hat es in diesem Jahr in den kulinarischen Reiseführer „Gusto 2024“ geschafft: die Gute Stube im Parkhotel am Herner Stadtgarten. Wie schon im vergangenen Jahr ist das Restaurant das einzige, das es in den Gastroführer geschafft hat.

„Eine gelungene Mischung aus Eleganz und Lockerheit zeichnet den Stil von Küchenchef Thorsten Brodal aus. Ausgehend von klassischer frankophiler Küche, die hier zum Beispiel mit Wachteln und Trüffeln zitiert wird, zeigt sich das Team auch offen für mediterrane Ansätze oder integriert asiatische Produkte ins Tableau. Dass das alles sehr stimmig wirkt, liegt vor allem daran, dass Brodal hier nicht das Rad neu erfinden will, sondern sich auf eine ausgereifte geschmackliche Wirkung seiner Gänge konzentriert, die im großen Menü heuer noch ein wenig besser auf den Punkt gebracht waren als beim Besuch in der vorigen Saison“, heißt es in der Bewertung im Gusto.

Lesen Sie auch: Herner Gute Stube unter Deutschlands Top-500-Restaurants

Gute Stube-Chefkoch Thorsten Brodal hat die Gusto-Tester überzeugt. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Die im Gusto-Führer empfohlenen Restaurants werden von den erfahrenen Testern anonym, ohne vorherige Absprache als ganz normal reservierende und zahlende Gäste besucht, heißt es auf der Website des Gastroführers. Bei der Bewertung gibt es zwei Kategorien: zum einen die Küchenleistung und zum anderen die gesamte Ausstattung, das Ambiente, die Servicequalität oder das Wein- und Getränkeangebot des Restaurants. Die Küchenleistung wird mit dem Pfannensymbol und Punkteskala von 5 bis 10 Pfannen ausgezeichnet – für alle anderen Kriterien stehen die Bestecksymbole von 1 bis 5. Die „Gute Stube“ erhält in diesem Ranking von den Experten sieben Pfannen und drei Bestecksymbole. Im vergangenen Jahr waren es sechs Pfannen sowie drei Bestecksymbole.

+++ Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch: +++

Über die Aufnahme in dem kulinarischen Reiseführer freut sich Inhaber Hendrick van Dillen. Auf der Facebook-Seite des Parkhotels heißt es: „Wir freuen uns und sagen Danke! Als einziges in Herne und den direkt angrenzenden Städten aufgenommenes Restaurant feiern wir dieselbe Punktezahl wie manch besterntes Haus!“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel