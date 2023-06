Herne: Dieses Festival feiert Rückkehr in den Schlosspark

Herne. Nach dreijähriger Pause feiert ein beliebtes Festival nun Rückkehr in den Park von Schloss Strünkede. Um welche zweitägige Veranstaltung es geht.

Nach dreijähriger Pause feiert das Kulturfestival die Rückkehr in den Schlosspark Strünkede. Die Veranstaltung findet am Samstag, 17. Juni, von 14 bis 19 Uhr sowie Sonntag,18. Juni, von 13 bis 18 Uhr parallel zum Herkules-Fest für Kinder statt.

Die Stadt verspricht ein buntes Kulturprogramm für Gäste jeden Alters und internationale kulinarische Spezialitäten. Auf der Schlosshofbühne präsentiere die Städtische Musikschule diverse Beiträge, auf einer Podestfläche des Schlossparks gebe es neben Livemusik auch Tanzbeiträge zu sehen.

In der Schlosskapelle könnten Besucherinnen und Besucher intime Konzerte mit kleineren Ensembles genießen. Und auch die Kunst solle nicht zur kurz kommen: Der Kunstverein Schollbrockhaus präsentiere in die Foto-Ausstellung „Schwarz/Weiß trifft Farbe“ und biete außerdem diverse Mitmachangebote für Kinder an, kündigt die Stadt an.

An den zahlreichen Ständen im Schlosspark präsentierten sich zudem Herner Kulturschaffende und Institutionen aus den Bereichen Musik, Kunst, Literatur, Theater, Tanz und Interkultur. Auf dem Programm stünden diverse Aktionen und Kreativangebote.

