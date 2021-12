Herne: Diese Wochenmärkte öffnen an den Feiertagen

Der Freitags-Wochenmarkt in Eickel soll an Heiligabend sowie am Silvestertag öffnen dürfen, teilt die Stadt Herne mit.

Herne. Am 25. Dezember sowie am 1. Januar entfallen die Herner Wochenmärkte. Für die Märkte an Heiligabend und Silvester gelten besondere Regelungen.

Die Stände auf Hernes Wochenmärkten bleiben am ersten Weihnachtsfeiertag und an Neujahr geschlossen. Wie die Stadt Herne mitteilte, entfallen am Samstag, 25. Dezember 2021, und am Samstag, 1. Januar 2022, sowohl der Markt in Herne-Sodingen als auch in Wanne-Süd.

Dagegen sollen die Freitags-Wochenmärkte in Herne-Mitte, Eickel und Wanne-Nord am 24. Dezember sowie am 31. Dezember stattfinden. Die Märkte sind aufgrund der besonderen Heiligabend und Silvester-Regelung allerdings nur bis 12 Uhr geöffnet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel