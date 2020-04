Herne: Dienstleistungen der Stadt nun als App verfügbar

Herne. Die Stadt Herne hat eine neue App vorgestellt. Sie enthält zahlreiche Dienstleistungen der Verwaltung. Zentrales Element: ein Mängelmelder.

Das Rathaus kommt aufs Smartphone: Die Stadt Herne hat am Donnerstag ihre neue - kostenlose - App vorgestellt. Sie bietet Bürgerinnen und Bürgern zahlreiche Informationen und Dienstleistungen. Eins der wichtigen Elemente in diesem Angebot: ein Mängelmelder.

Es war eine echte Premiere, doch sie fiel sehr unspektakulär aus. In einem unscheinbaren Raum im Herner Rathaus hatte die Stadt erstmals zu einem Pressegespräch geladen, das angesichts der angebrachten Distanz auch als Videoschalte angeboten wurde. Doch diese Digital-PK passte irgendwie gut zum Thema, denn die Stadt präsentierte ihre neue App.

Mängelmelder ist ein zentrales Element der App

Wer die Internetseite der Stadt Herne kennt, wird in der App viele Informationen und Dienstleistungen wiederfinden, die App greife auf die Inhalte der städtischen Homepage zurück, so Pierre Golz von der Stabsstelle Digitalisierung im Rathaus. Verfügbar sind bereits eine Reihe von Basisinformationen, wie Öffnungszeiten und Standorte von den verschiedenen städtischen Einrichtungen und Fachbereichen. Selbstverständlich können auch Infos zu Notdiensten und Servicehotlines abgerufen werden, aber auch die Angebote der Volkshochschule sind vertreten. Die stark nachgefragte Ab- und Anmeldung von Fahrzeugen ist ebenfalls über die App möglich.

Solche wilden Müllkippen können über die App schnell an die Stadt gemeldet werden. Foto: Tobias Bolsmann

Auch die Bereiche Kindertagesstätten, Bäder und andere Freizeiteinrichtungen sind vertreten, unter der Rubrik Erholung können Nutzer Wanderrouten und Radstrecken abrufen. Und selbstverständlich beschäftigt sich ein Bereich mit der Cranger Kirmes, mit der App könnten zum Beispiel die Crange-Erlebnisse gebucht werden, so Golz. Ganz aktuell gibt es Informationen zu den Entwicklungen rund um die Coronakrise. Weiter im Angebot: Übersichten über städtische Tochterunternehmen wie HCR,Stadtwerke und Entsorgung Herne. Die Bürger können auswählen, aus welchem Bereich sie über sogenannte Pushnachrichten unverzüglich informiert werden wollen. Das Angebot soll in der Zukunft schrittweise ausgebaut werden.

Ab sofort im App-Store von Apple, die Androidversion folgt später

Ein zentrales Element der App ist der Mängelmelder, mit dem Bürger zum Beispiel Hinweise auf wilde Müllkippen oder defekte Straßenbeleuchtungen geben können. Schon in der Vergangenheit seien sie durchaus aktiv gewesen, so Frank Burbulla, Dezernent für Bürgerdienste. Rund 3000 Meldungen würden pro Jahr eingehen, die App biete nun eine weitere Möglichkeit, Hinweise und Anregungen zu geben. Jetzt könnten Hinweise umfangreicher und konkreter gegeben werden, und Beschwerden könnten schneller abgearbeitet werden. Die Bürger könnten auch anhand von Ampelfarben verfolgen, in welchem Stadium der Bearbeitung sich ihre Meldung befindet. Natürlich stünden weiter die bisherigen Wege offen: per Telefon unter 02323-161616, per E-Mail (buergerlokal@herne.de) und zeitnah auch über die städtische Homepage.

Lokales Internetplattform, um lokale Wirtschaft zu unterstützen Stadtmarketing Herne, Wirtschaftsförderung und IG Herne City ermuntern in der Corona-Krise dazu, Online- und Lieferangebote in Herne zu nutzen. Die neue Internetplattform „www.Herne-App.de“ soll aufzeigen, wie Kunden die lokale Wirtschaft in Herne gerade jetzt unterstützen können. Zunächst sind Gastronomen, Händler, Kulturschaffende und Dienstleister dazu aufgerufen, ihre Informationen über eine Eingabemaske zuzuliefern. „In Zeiten der Corona-Krise ist es wichtiger denn je, den Einzelhandel zu unterstützen. Deshalb rufen wir die Verbraucher dazu auf: Nutzen Sie die Möglichkeiten, lokal zu bestellen und kaufen Sie auch Gutscheine“, so Holger Wennrich, Geschäftsführer der Stadtmarketing Herne GmbH.

„Die Stadt Herne will und muss digitaler werden. Mit der App öffnen wir genau zum richtigen Zeitpunkt einen zusätzlichen Informationskanal“, so Oberbürgermeister Frank Dudda. „Wir brauchen noch mehr Kanäle, um die Bürger zu erreichen.“

Die App erfüllt alle Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung. Sie steht ab sofort im App-Store von Apple kostenfrei zum Download bereit. In wenigen Tagen wird auch die Version für Android zur Verfügung stehen. Die Stadt Herne wird über das genaue Datum informieren.

Link zum Download im App-Store: https://apps.apple.com/us/app/herne-app/id1488912770?l=de&ls=1