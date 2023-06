Herne: Die schönsten Bilder der Schnick-Schnack-Premiere

Der Herner Circus Schnick-Schnack ist am Mittwochabend in die 24. Zeltwoche gestartet: Es ging auf eine Zeitreise. Weitere Aufführungen folgen.

Herne. Wenn die Zeitmaschine spinnt: Der Herner Circus Schnick-Schnack geht bei der 24. Zeltwoche auf Zeitreise. Die schönsten Bilder der Premiere.

Stimmungsvolle Premiere: Der Herner Circus Schnick-Schnack hat am Mittwochabend die 24. Zeltwoche eingeläutet. Im Zeltdorf an der Eschstraße gingen die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor einem begeisterten Publikum auf eine rund zweistündige Zeitreise in die eigene Vergangenheit.

Chinesische Akrobatik und Stelzenlauf von Schnick-Schnack Chinesische Akrobatik und Stelzenlauf von Schnick-Schnack Premiere der großen Zeltwoche Circus Schnick-Schnack mit Kindern und Jugendlichen in der Manege am 07. Juni 2023 im Zeltdorf Schnick-Schnack in Wanne-Eickel. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Rund 80 Artistinnen und Artisten haben das Programm in den vergangenen zwölf Monaten unter der künstlerischen Leitung von Christopher Deutsch und mit Unterstützung von zahlreichen Ehrenamtlichen erarbeitet. Weitere Informationen und Termine auf schnick-schnack.de.

