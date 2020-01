Herne. Die Herner Sparkasse rüstet ihre Geschäftsstelle in Sodingen in eine „SB-Bank“ um. Dazu ein Kommentar von WAZ-Redaktionsleiter Michael Muscheid.

Herne: Die „SB-Bank“ der Sparkasse ist Kunden zuzumuten

Die Sparkassen im Land dünnen ihr Filialnetz aus, genauso wie die Banken: Immer mehr Stadtteile haben keine Geschäftsstelle mehr, sondern – wenn überhaupt - nur noch Automaten. Das ist bedauerlich und ärgerlich, und in vielen Fällen muss man sagen: Die Entscheidung zur Aufgabe eines Standorts ist nicht nur kundenfeindlich, sondern schlichtweg falsch. Bei der Sparkasse in Sodingen liegt der Fall aber anders. Durch die Umrüstung der Filiale in eine „SB-Bank“ ändert sich im Endeffekt nichts. Kunden können dieselben Geschäfte abwickeln wie bislang, und auch Mitarbeiter stehen ihnen dafür weiterhin zur Seite.

Was in Eickel funktioniert, sollte deshalb auch in Sodingen funktionieren. Senioren, die sich heute wie selbstverständlich in den sozialen Netzwerken tummeln, ihre Verabredungen über WhatsApp-Gruppen regeln und ja: auch immer häufiger Bankgeschäfte mit ihrem Smartphone abwickeln, ist es zuzumuten, eine solche „SB-Bank“ zu nutzen. Ebenso jenen, die (noch) Schwierigkeiten mit der Technik haben: Sie werden nicht mit ihr allein gelassen, sondern ihnen stehen Mitarbeiter zur Seite, die helfen.