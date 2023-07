Herne: Der tomcruisigste Filmweltretter aller Zeiten

Herne. Tom Cruise auf unmöglicher Mission, Barbie wird aus der Barbiewelt verbannt: Das neue Programm der Herner Filmwelt trotzt dem Sommerloch.

Von wegen Sommerloch: Tom Cruise und Barbie legen jetzt erst so richtig los - das Programm der Herner Filmwelt ab Donnerstag, 13. Juli.

Neustart der Woche

Rettet Tom Cruise in „Mission: Impossible - Dead Reckoning“ nicht nur die Welt, sondern auch das Sommergeschäft in den Kinos? Teil 1 des finalen Akts der Blockbusterreihe läuft bereits am Mittwoch, 12. Juli, in der Herner Filmwelt an. Cruise sei so „tomcruisig“ wie nie, schreibt der Kritiker der Süddeutschen. Ob das nun ein Lob ist oder nicht, muss jeder/jede für sich entscheiden. An der Seite des Superstars ist Die Britin Hayley Atwell („Avengers“) zu sehen - vielleicht sogar so hayleyatwellig wie nie … (Altersfreigabe: ab 12).

Und sonst?

Das Leben kann so grausam sein: Barbie wird in „Barbie“ aus Barbieland in die reale Welt verbannt. Die Vorpremiere der von Greta Gerwig (offenbar mit Ironie) verfilmten Puppe mit Margot Robbie und Ryan Gosling in den Hauptrollen läuft am Mittwoch, 19. Juli, ab 20.15 Uhr in der Reihe „Damenabend“ (junge Mädchen müssen jetzt ganz stark sein: Altersfreigabe ab 12). Schließlich: In der Sneak Preview präsentiert die Filmwelt am Berliner Platz 7-9 am Dienstag, 18. Juli, um 20.15 Uhr einen Überraschungsfilm (ab 18).

Abschied aus Barbieland: Margot Robbie und Ryan Gosling in „Barbie“. Foto: Courtesy of Warner Bros. Pictures

WAZ-Kino-Café

Die Vorführung von „Book Club 2 - Ein neues Kapitel“ im WAZ-Kino-Café am Mittwoch, 19. Juli, ist bereits ausverkauft. Einen Zusatztermin gibt es am Montag, 17. Juli, ebenfalls um 14.30 Uhr - allerdings ohne Kaffee und Kuchen (ab 0).

Top 3

Die besten Filme mit Ryan Gosling: „Drive“ (2011 - mit einer fast noch cooleren Jacke wie Nicolas Cage in „Wild at Heart“), „Das perfekte Verbrechen“ (2007) und „Blue Valentine“ (2010).

Auswärtstipp

Im Dortmunder Sweet Sixteen läuft „Chevalier Noir“ - ein Spielfilm von Emad Allebrahim Dehkordi über neureiche junge Erwachsene im iranischen Nachtleben (ab 0). loc

Das komplette Programm der Filmwelt auf filmwelt-herne.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel