Herne: Der Februar war sonniger und wärmer als sonst

Herne. Im Februar gab es beim Wetter in Herne deutliche Schwankungen. Die Sonne schien deutlich länger als in den Vorjahren, außerdem war es wärmer.

Das Wetter im diesjährigen Februar präsentierte sich, ähnlich wie im Januar, wechselhaft mit deutlichen Schwankungen im Bereich der Temperaturen, der Niederschlagsverteilung und der Sonnenscheindauer. So gab es kalte und warme, sonnige Tage und aber auch Tage, an denen die Sonne gar nicht schien und es mal regnete oder auch nicht. Insgesamt war es (mal wieder) etwas wärmer und auch sonniger als sonst üblich in diesem letzten Wintermonat.

Verursacht wurden diese Unterschiede durch zwei Wetterlagen, die im Verlaufe des Monats mehrfach miteinander konkurrierten: Beständig sonnig, trocken, tagsüber relativ kühl und nachts frostig war es immer dann, wenn sich die Hochdruckbrücke über Mitteleuropa durchsetzte, verbunden mit einem schwachen Wind aus östlicher Richtung. Zu diesen Zeiten stellten sich mehrere Hochdruckzonen, verteilt über ganz Mitteleuropa, ein.

Herne: Nächtliche Temperaturen wichen nicht vom Trend ab

Dies geschah zweimal für jeweils vier Tage am Ende der ersten und der letzten Woche des Monats. In diesen Phasen schien die Sonne sieben bis acht Stunden lang. Dies entspricht in etwa der maximal möglichen Sonnenscheindauer für diese Jahreszeit. Regen fiel hingegen keiner, da kaum Wolken vorhanden waren.

Verdrängten hingegen nördliche Tiefausläufer die Hochs in südliche Richtung, drehte der Wind von Ost auf Nord-West. Jetzt wurde es tagsüber und nachts etwas wärmer, vor allem wenn der Wind auf West drehte. Die atlantischen Tiefs brachten allerdings feuchte Luftmassen mit, was bei uns für Regen sorgte. So geschehen am ersten Tag des Monats, mit einer Ergiebigkeit von zwanzig Litern je Quadratmeter.

Dies war immerhin ein Drittel der gesamten monatlichen Niederschlagsmenge, welche mit 65 Litern je Quadratmeter etwas unterhalb des langjährigen Durchschnittswertes lag. Gleichwohl entsprachen die zwölf Regentage, die die Wetterstation der Mont-Cenis-Gesamtschule in Herne-Sodingen im Februar registrierte, genau dem Durchschnitt. Auch die nächtlichen Temperaturen wichen mit durchschnittlich 1,6 Grad kaum vom Trend der letzten 33 Jahre ab, bei elf Frosttagen, an denen die Tiefsttemperaturen unter dem Gefrierpunkt lagen. Zu erwarten wären neun oder zehn gewesen.

Februar war ein Grad wärmer als sonst

Trotzdem war dieser Februar insgesamt über ein Grad wärmer als sonst. Dies lag an den zahlreichen Tagen, an denen die Höchsttemperaturen mit 8,3 Grad gut zwei Grad über dem langjährigen Durchschnitt lagen. Auch der Temperaturspitzenwert von fast sechszehn Grad am 22. des Monats ist bemerkenswert für einen Wintermonat. Die ausgeprägten Hochdrucklagen am Ende der ersten und der vierten Februarwoche bewirkten, dass die Sonne insgesamt fast 99 Stunden lang schien. Das sind 25 Stunden und somit über ein Drittel mehr als der langjährige Referenzwert.

Die Wetterstation auf dem Dach der Mont-Cenis-Gesamtschule wurde 2011 installiert. Die ermittelten Daten werden von Schülerinnen und Schülern der Mont-Cenis-Gesamtschule ausgewertet. Den monatlichen Bericht schreibt Lehrer Joachim Lilei. Tagesaktuelle Werte: https://mcg-lerncampus.de/wetter/mcgwetter.htm

