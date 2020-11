Herne: Das sind die neuen Ausschüsse und ihre Vorsitzenden

Herne. Der Rat in Herne hat für die neue Wahlperiode Ausschüsse eingesetzt sowie Vorsitzende und Stellvertreter bestimmt. Hier ein Überblick.

In der konstituierenden Sitzung des Rates in Herne sind am Dienstag auch die politischen Ausschüsse samt Vorsitz und Stellvertretung besetzt worden. Hier ein Überblick über die Gremien und ihre Leitungen.

Der Rat in Herne hat die Ausschüsse samt Vorsitz und Stellvertretung besetzt. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Rechnungsprüfungsausschuss: Vorsitz Olaf Semelka, Stellvertretung: Andreas Reifschneider (beide SPD); Wahlprüfungsausschuss: Vorsitzender Jürgen Scharmacher, Stellvertretung Andrea Ellerbrock (beide SPD); Ausschuss für Digitales, Infrastruktur & Mobilität: Vorsitz Roberto Gentilini, Stellvertretung Michael Zyweck (beide SPD); Schulausschuss: Vorsitz Birgit Klemczak, Stellvertretung Theres Boneberger (beide SPD); Ausschuss für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Senioren: Vorsitz Patrick Steinbach, Stellvertretung: Andreas Nowak (beide SPD); Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung: Vorsitzender Ulrich Syberg, Stellvertretung Elisabeth Majrchzak-Frensel (beide SPD); Sportausschuss: Vorsitz Martin Kortmann, Stellvertretung Hendrik Bollmann (beide SPD); Ausschuss für Umweltschutz: Vorsitzender Pascal Krüger, Stellvertretung Sabine von der Beck (beide Grüne); Ausschuss für Bürgerbeteiligungen, Sicherheit und Ordnung: Vorsitz Barbara Merten, Stellvertretung Timon Radicke (beide CDU); Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien: Vorsitz Sabine von der Beck, Stellvertretung Claudia Krischer (beide Grüne); Kultur- und Bildungsausschuss: Vorsitz Bettina Szelag, Stellvertretung: Maria Schmidt (beide CDU).

