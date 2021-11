Herne: Corona-Infizierte müssen Kontakte selbst informieren

Herne. Die Stadt Herne setzt bei der Kontaktverfolgung von Corona-Infizierten auf Eigenverantwortung: Infizierte müssen ihre Kontakte selbst informieren.

Angesichts der derzeit stark steigenden Corona-Infektionszahlen auch in Herne verändert der städtische Fachbereich Gesundheit die Nachverfolgung von Kontaktpersonen von Infizierten. Dabei nimmt die Stadt infizierte Personen in die Pflicht.

Der Fachbereich werde weiter selbst alle Personen kontaktieren, die sich nachweislich mit Covid-19 infiziert haben, so die stellvertretende Fachbereichsleiterin Dr. Angelika Burrichter. Neu sei nun, dass künftig alle Infizierten jene Personen, zu denen sie Kontakt gehabt hätten, selbst kontaktieren und informieren müssen.

Kontaktnachverfolgung ist jetzt schon eine Herausforderung

Diese engen Kontaktpersonen müssten sich dann selbst über ein Online-Formular beim Gesundheitsamt melden, dieses werde in den kommenden Tagen unter www.herne.de/corona online gestellt. Wenn allerdings erkennbar sei, dass jemand nicht in der Lage ist, seine Kontakte zu informieren, übernehme das Gesundheitsamt wie gewohnt die Anrufe.

Durch diese Stärkung der Eigenverantwortung habe das Gesundheitsamt die Möglichkeit, sich stärker auf den Schutz besonders empfindlicher Gruppen zu konzentrieren, so Burrichter. So würden Ausbruchsgeschehen und Kontakte zum Beispiel in Kitas, Schulen oder Senioreneinrichtungen nach wie vor vom Gesundheitsamt nachverfolgt. Außerdem sei es bereits jetzt eine Herausforderung, nur die Infizierten zu kontaktieren, deshalb beantrage die Stadt auch wieder die Hilfe der Bundeswehr.

Vollständig geimpfte Kontaktpersonen müssen nicht zwangsläufig in Quarantäne

Nach wie vor gelten laut Stadt folgende Regeln bei einem positiven Testergebnis: Wer positiv auf Covid-19 getestet wird, muss in häuslicher Quarantäne bleiben. Das bedeutet ausdrücklich auch, dass die infizierten Personen weder selbst einkaufen noch Besuch empfangen dürfen. Außerdem müssten Infizierte die Personen, zu denen sie in den vergangenen 48 Stunden vor dem Test Kontakt hatten, über die bestätigte Infektion informieren.

Wer innerhalb der vergangenen 48 Stunden Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatte, muss folgende Regeln beachten: Vollständig Geimpfte müssen zehn Tage lang besonders vorsichtig sein und beim Kontakt zu Älteren, Menschen mit Vorerkrankungen und Schwangeren Abstand halten und eine FFP2-Maske tragen. Wer Krankheitssymptome entwickelt, lässt einen Test machen.

Wer nicht geimpft ist, müsse sich für zehn Tage ebenfalls zuhause absondern und sich außerdem über ein Meldeformular beim Gesundheitsamt melden. Das Formular ist auf www.herne.de/corona zu finden. Die Quarantäne könne verkürzt werden, wenn ab dem fünften Tag ein PCR-Test oder ab dem siebten Tag ein Antigen-Schnelltest vorgenommen wird. Trotzdem müssten Kontaktpersonen 14 Tage lang genau darauf achten, ob sie Krankheitssymptome haben.

