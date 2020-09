Nach einem positiven Fall muss eine Schulklasse der Südschule in Herne in Quarantäne.

Corona Herne: Corona-Fall in Grundschule - Klasse in Quarantäne

Herne. Nach der Erkrankung eines Kindes an Covid-19 muss in Herne die gesamte Klasse der Grundschule vorsorglich in Quarantäne.

Ein Kind der Grundschule Südschule ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte die Stadt am Montagmittag mit. Wie üblich sei für die betreffende Klasse eine vorsorgliche Quarantäne verhängt worden. Die Abstriche würden zügig erfolgen, so die Stadt.

In der vergangenen Woche hatte die Stadt die Kinder einer Gruppe der Kita an der Plutostraße sowie einer 8. Klasse der Gesamtschule Mont-Cenis vorsorglich in Quarantäne geschickt, da in beiden Einrichtungen ein Kind positiv getestet worden war. Sämtliche Abstriche von Kindern der Kita sowie der 8. Klasse, die daraufhin genommen wurden, waren negativ, so die Stadt weiter.