Herne: Corona-Fälle in Pflegeeinrichtung, Klinik und Schulen

Herne. Mitarbeiter einer Pflegeeinrichtung sowie eines Krankenhauses in Herne sind mit Corona infiziert. Auch zwei Schulen melden neue Infektionen.

Zwei Mitarbeitende der Pflegeeinrichtung ProteaCare an der Forellstraße in Baukau sind bereits am Samstag positiv auf Covid-19 getestet worden, wie die Stadt am Montagnachmittag mitteilt. Die Einrichtung selbst habe die Kontaktpersonen mit einem Antigen-Test überprüft. Der städtische Fachbereich Gesundheitsmanagement hat zugleich die bewährten PCR-Tests veranlasst und die Kontaktpersonen der Kategorie 1 informiert, dass sie sich absondern müssen.

Eine Person, die im Herner Marien Hospital arbeitet, sei ebenfalls positiv getestet worden, so die Stadt. Auch hier greife das übliche Vorgehen, mit dem Kontaktpersonenrecherchiert, informiert und getestet würden

Drei weitere Schulen von Corona-Fall betroffen

In zwei Herner Schulen sei ebenfalls jeweils eine Person mit Covid-19 infiziert: In der Gesamtschule Mont-Cenis in Sodingen sei eine Klasse unter Quarantäne gesetzt worden und im Gymnasium Eickel ein Kurs, der gemeinsam mit dem Gymnasium Wanne durchgeführt werde.

In den vergangenen 14 Tagen sind an mehreren Herner Schulen einzelne Personen positiv auf Covid-19 getestet worden. Am Gymnasium Eickel, der Realschule Crange, der Gesamtschule Wanne, der Gesamtschule Mont-Cenis, der Realschule Strünkede und dem Mulvany Berufskolleg seien bislang Infektionen bekannt und einzelne Klassen oder Kurse unter Quarantäne gesetzt worden, berichtet die Stadt weiter. In allen anderen Klassen und Kursen findet der Unterricht regulär statt.

In Herne wurde bisher bei insgesamt 580 Menschen eine Infektion mit Covid-19 nachgewiesen; das bedeutet einen Anstieg von 14 Neuinfektionen seit Freitag. Inzwischen sind 526 dieser Personen wieder genesen. Aktuell infiziert sind 47 Personen. Vier Infizierte befinden sich im Krankenhaus, sieben Menschen sind verstorben.

