Herne: Claudia Reifenberger als Superintendentin eingeführt

Wechsel in der Superintendentur: Einführung der neuen Superintendentin Claudia Reifenberger (M.) und Entpflichtung ihres Vorgängers Reiner Rimkus in der Dreifaltigkeitskirche in Herne - durchgeführt von Annette Kurschus, Präses der Ev. Kirche von Westfalen.

Herne. Claudia Reifenberger ist am Samstag in das Amt der Superintendentin eingeführt worden. Reiner Rimkus wurde entpflichtet.

Pfarrerin Claudia Reifenberger hat am Samstag das Amt als Superintendentin von Reiner Rimkus offiziell übernommen. In der Dreifaltigkeitskirche am Regenkamp nahm bei einem Gottesdienst mit geladenen Gästen Annette Kurschus, die Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen, die Entpflichtung und Einführung vor.

Reiner Rimkus wird nach 16 Dienstjahren als Superintendent im Sommer des kommenden Jahres in den Vorruhestand eintreten. In den Monaten bis dahin soll er seine Erfahrungen als Gemeindepfarrer und Superintendent im Institut für Gemeindeentwicklung und missionarische Dienste der Evangelischen Kirche von Westfalen einbringen. Claudia Reifenberger kommt aus der Gemeinde Castrop-Rauxel-Nord. Mit ihr steht erstmals in der Geschichte des evangelischen Kirchenkreises Herne/Castrop-Rauxel eine Frau an den Spitze.

