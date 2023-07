Herne: Chlorgasalarm im Südpool – Schwimmbad geräumt

Herne. In Herne hat es im Schwimmbad Südpool am frühen Donnerstagmorgen einen Chlorgasalarm gegeben. Was bisher bekannt ist.

Im Schwimmbad Südpool in Herne-Süd hat die Überwachung der Chlorgasanlage am Donnerstagmorgen Alarm ausgelöst. Das teilte die Feuerwehr in einer Vorabinformation mit. Beide Wachen rückten aus. „Das Bad bleibt zunächst geschlossen“, so die Feuerwehr um kurz nach 7 Uhr.

Wie die Herner Bädergesellschaft auf Anfrage der WAZ zwischenzeitlich mitteilt, sei in dem Schwimmbad an der Bergstraße kein Gas ausgetreten, jedoch habe die Sprinkleranlage ausgelöst. Eine Spezialfirma, so Bäderchef Lothar Przybyl, sei vor Ort, um die Ursache zu ergründen. Die Feuerwehr sei um kurz vor 8 Uhr bereits wieder abgerückt. „Wir warten auf eine Freigabe, ob das Bad gleich öffnen darf.“ Das Frühschwimmen musste wegen des Alarms ausfallen.

Gegen 8.20 Uhr teilte die Bädergesellschaft mit, dass die Spezialfirma bestätigt habe, dass kein Gas ausgetreten sei, sondern dass es einen Fehler am Warngerät gegeben habe. Platinen müssten ausgewechselt werden. Das Schwimmbad soll voraussichtlich gegen 10 Uhr wieder öffnen, so Przybyl zwischenzeitlich.

