Herne: CDU verschiebt wegen Corona ihren Parteitag auf 2022

Herne. Die Herner CDU zieht wegen Corona die Reißleine und verschiebt ihren Parteitag. Was das für die Führung der Union bedeutet.

Die CDU in Herne verschiebt ihren Kreisparteitag ins kommende Jahr. Geplant war das Treffen am 18. Dezember im Kulturzentrum mit der Wahl eines neuen Vorstands und des Landtagskandidaten.

Der Kreisvorstand habe wegen des aktuellen Infektionsgeschehens entschieden, den 93. Kreisparteitag der CDU zu verschieben, heißt es in einer Mitteilung der Union. Ein Parteitag mit über 120 Menschen in einem geschlossenen Raum sei nicht vertretbar. Ein neuer Termin werde für Februar 2022 angepeilt.

Herne: Bußmann unterstützt die Verschiebung des Parteitags

Damit bleibt Timon Radicke, der nicht mehr als CDU-Chef in Herne antritt, länger im Amt als geplant. Christoph Bußmann, der sein Nachfolger werden will, teilt mit: „Die Gesundheit unserer Mitglieder hat für uns absolute Priorität. Deshalb unterstütze ich die Verlegung aufgrund der aktuellen pandemischen Lage in den Februar 2022 ausdrücklich, um dann auch vielen unserer Mitglieder die Möglichkeit zu geben, am Parteitag teilzunehmen zu können.“

Im Vorfeld sei ein Beschluss des CDU-Landesvorstandes gefasst worden, aufgrund des Infektionsgeschehens alle Vorstände geschäftsführend bis August 2022 im Amt zu belassen, um die Handlungsfähigkeit in den Verbänden zu gewährleisten.

