Herne: CDU-Chef Timon Radicke begrüßt Abschied von AKK

Hernes CDU-Kreisvorsitzender Timon Radicke begrüßt den Rückzug der CDU-Bundesvorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer.

Die CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer verzichtet auf eine eigene Kanzlerkandidatur bei der nächsten Bundestagswahl, außerdem will sie den Parteivorsitz abgeben, hieß es am Montag in Berlin. Vor diesem Schritt von „AKK“ habe er „höchsten Respekt“, sagt Hernes CDU-Chef Timon Radicke. Er macht aber auch klar, dass er diese Entscheidung für richtig erachte – „gerade nach dem Debakel in Thüringen“. Damit meint er die Wahl des FDP-Landeschefs Thomas Kemmerich zum neuen Ministerpräsidenten in Thüringen mit den Stimmen von CDU und AfD. Er stimme ausdrücklich mit Kramp-Karrenbauer darin überein, dass sich Parteivorsitz und Kandidat ergänzen müssten.

Chef der CDU in Herne: Timon Radicke (33). Foto: Rainer Raffalski / Funke Foto Services GmbH

Bei der vergangenen Wahl zum Vorsitz der CDU habe die Union einen fairen und guten Wettstreit um die besten Ideen gehabt. „Jetzt brauchen wir vor allem auch einen Parteivorsitzenden, der in der Lage ist, die Grundsätze unserer CDU wieder klar herauszustellen, die Reihen zuschließen und der bereit ist, Führungsverantwortung zu übernehmen", meint der 33-jährige Radicke. Einen Favoriten für den CDU-Vorsitz nannte er nicht. Nur so viel: „Dieser Prozess beginnt jetzt." Die CDU Herne begleite diesen Prozess und wolle auch in Kürze eine Diskussionsveranstaltung zum Thema ankündigen.

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak, der bei der Bundestagswahl 2017 in Herne angetreten ist, äußerte sich auf Twitter. „Nach der Entscheidung von Annegret Kramp-Karrenbauer müssen wir mehr als je zuvor Zusammenhalt zeigen“, so der 34-Jährige. Und: „Wir haben eine Verantwortung für das Land und die Menschen. Wir stehen zu unseren Grundüberzeugungen in der CDU.“