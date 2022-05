Ein Mitarbeiter der St. Elisabeth-Gruppe wählt in der neuen Cafeteria am Campus aus dem Verpflegungsangebot aus.

Neue Cafeteria Herne: Cafeteria am Campus in Börnig begrüßt auch Nachbarn

Herne. Eine neue Cafeteria am Campus der Herner St. Elisabeth-Gruppe hat den Betrieb aufgenommen. Neben Mitarbeitern sind auch Nachbarn willkommen.

Nach etwa einem Jahr Bauzeit sind in der Cafeteria am Pflegecampus der St. Elisabeth-Gruppe in Herne-Börnig an der Widumer Straße die ersten Gäste bewirtet worden. Nicht nur Auszubildende und Mitarbeiter des Campus können dort Frühstück, Mittagessen sowie Kaffee, Kuchen und Kleinigkeiten zum vor Ort essen oder Mitnehmen kaufen, sondern auch die Nachbarn.

„Wir bieten ab sofort vom Frühstück am Morgen über eine Auswahl von verschiedenen Mittagsgerichten bis hin zum Kuchen am Nachmittag eine abwechslungsreiche und frische Verpflegung an“, erklärt Ramin Homayouni, Gesamtleitung Verpflegungsmanagement der St. Elisabeth-Gruppe, in einer Mitteilung.

Zur Auswahl stünden neben Pizza und Pasta verschiedene Tagesgerichte sowie eine Salatbar und Antipasti. Ergänzt werde das Angebot durch diverse Getränke und Süßspeisen wie Kuchen bis in den Nachmittag hinein. Die neunte Cafeteria der St. Elisabeth-Gruppe befindet sich im Erdgeschoss des Neubaus des Campus in Börnig. Eine Terrasse der Cafeteria befinde sich aktuell noch im Bau. Sobald diese fertig gestellt ist, könnten die Gäste auch draußen essen. Das Angebot der Cafeteria könnten nicht nur Mitarbeiter und Auszubildende der Gruppe nutzen, auch Nachbarn seien willkommen. Dazu zählten unter anderem die Senioren und deren Angehörige aus der benachbarten Senioreneinrichtung Widumer Höfe.

