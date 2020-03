Herne: Bürger machen Vorschläge für eine bessere Stadt

Herne. Die Kneipengespräche im Rahmen des Projekts „Ruhrgebiet besser machen“ gehen in den Endspurt. Am Montag diskutierten Bürger im „Zille“.

Die Reihe der Kneipengespräche, die das „Ruhrgebiet besser machen“ wollen, ist inzwischen in der Herner Innenstadt angekommen, wo am vergangenen Montag die Gaststätte Zille am Willi-Pohlmann-Platz Ort des regen Austausches und zukunftsweisender Gespräche wurde.

Wie bereits in Holsterhausen, Röhlinghausen, Crange, Wanne, Sodingen und Horsthausen in den Wochen zuvor, begleitete erneut die ehrenamtliche Moderatorin Edeltraut Krause und eine Mitarbeiterin der Brost-Stiftung die Teilnehmer durch den Abend und führten Neulinge in das Stadtentwicklungsprojekt ein, das sich am Vorbild „Hamburg besser machen“ orientiert. Auf den Punkt gebracht heißt das von Seiten der Moderation: „Ideen zusammenbringen, um etwas zu bewegen.“

Bei Kultur und Freizeit soll es weg vom Kommerz gehen

Die erste Runde Getränke geht auf den Deckel der Brost-Stiftung, und als die letzte Apfelschorle serviert ist, geht es auch ohne weitere Umschweife los. Um den roten Faden in den hitzigen Gesprächen nicht zu verlieren und für die bessere Orientierung werden Projektmappen an die vier Thementische „Wohnen & Soziales“, „Kultur & Freizeit“, „Umwelt & Wirtschaft“ verteilt, wobei die letzten beiden Tische an diesem Abend, trotz vorheriger Anmeldung, unbesetzt bleiben.

Lokales Nächste Phase: Ideenwerkstatt Herne ist bei den Kneipengesprächen inzwischen im Endspurt angekommen. Es steht lediglich noch der Termin in Baukau-Ost & Baukau-West in der Gaststätte „An der Stadtgrenze“ am 18. März an. Beginn um 19 Uhr, Anmeldung per Telefon (0201-749936-16) oder auf der Homepage: www.ruhrgebietbessermachen.de. Die Termine: Danach tritt das Projekt in eine neue Phase: Mit einer Ideenwerkstatt sollen die Lösungsvorschläge weiterentwickelt und konkretisiert werden. Im Sommer sollen bei einer großen Konferenz die besten Zukunftsideen vorgestellt werden. Gemeinsam mit der Politik und den Verwaltungsspitzen sollen die Umsetzungsmöglichkeiten diskutiert und vorangetrieben werden.

Ein Appell, doch bitte leserlich zu schreiben und eine Vorstellungsrunde später ist sich die Gruppe um Kultur & Freizeit, zu der zum Beispiel Gaby Kennert und Norbert Moschner der Shamrock ’n’ Blues Band gehören, bereits in ihrem Ziel einig: „Weg vom Kommerz“ steht auf einem ihrer Zettel - und gemeint ist, dass es mehr alternative Kultur im Stadtinneren geben soll, die bezahlbar ist und in eigenen Räumen stattfindet. Der Umgang ist dabei stets geordnet und höflich; die Teilnehmer hören einander zu und lassen den Anderen sein Anliegen ausführen.

Bezahlbarer Wohnraum für Familien und Singles

So auch am Tisch für Wohnen & Soziales, wo bezahlbarer Wohnraum für junge Familien Thema ist, wobei auch die Singles nicht außer Acht gelassen werden dürfen, so der Einwand eines Teilnehmers. Ob in der Altenpflege, der Stadtplanung, eben als Künstler tätig oder bereits im Rentenalter, vertreten die Teilnehmer ein weites Spektrum an sozialen Schichten, was genau die Art der Diversität sei, die von Seiten der Brost-stiftung angestrebt würde: „Wir wünschen uns, dass Bürgerinnen und Bürger mehr Lust haben, ihre Stadt zu gestalten und sie sehen, dass vieles möglich ist“, so die junge Vertreterin der Brost-Stiftung. So kämen durchschnittlich 50 Ideen in den Kneipengesprächen zusammen, wobei etwa zehn bis zwölf von den Teilnehmern im Detail ausgearbeitet würden.