Herne: Brücke wird gesperrt – Stadt richtet Umleitung ein

Herne. In Herne wird eine wichtige Brücke wegen Bauarbeiten gesperrt. Die Stadtverwaltung will aber eine weiträumige Umleitung einrichten.

Die Brücke Rottbruchstraße über die A 43 in Herne muss für vier Tage gesperrt werden. Grund sind Bauarbeiten, teilt die Stadt Herne mit.

Von Montag bis Donnerstag, 9. bis 12. Oktober, werden nach Angaben der Verwaltung auf der Brücke an der Rottbruchstraße, die Herne-Mitte und Holsterhausen verbindet, Reparaturen am Asphalt durchgeführt. Aus diesem Grund werde die Fahrbahn der Brücke, die die Autobahn 43 überspannt, in diesen Zeitraum voll gesperrt.

Wenn die Brücke dicht ist, will die Stadt Umleitungen einrichten. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Für die Dauer der Arbeiten werde eine weiträumige Umleitung über die Cranger Straße und den Westring ausgeschildert, kündigt das Rathaus an. Die Gehwege sollen aber passierbar bleiben, so dass Menschen, die zu Fuß unterwegs sind oder ihr Fahrrad über den Gehweg schieben, keinen Umweg nehmen müssen.

