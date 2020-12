Herne braucht endlich ein „Lastwagen-Konzept“

Herne. Lastwagen parken wild in Herne, die Anwohner leiden darunter. Das versprochene „Lastwagen-Konzept“ muss endlich her – ein Kommentar.

Herne liegt mitten im Ruhrgebiet und ist ein bekannter Logistikstandort . Das hat viele Vorteile, allem voran schafft und sichert das Arbeitsplätze. Die Schattenseiten der Lkw-Schwemme sind aber nicht mehr zu übersehen: Viele Fahrer parken am Abend überall in der Stadt am Fahrbahnrand, blockieren Straßenzüge, lassen Motoren laufen, campieren in ihren Fahrzeugen und hinterlassen am Morgen danach Müll und Fäkalien . Nun entdecken immer mehr auch den Kirmesplatz.

Die Beteiligten werden alleine gelassen: die Fahrer, die unter schlimmen Bedingungen pausieren und übernachten müssen, und die Anwohner, die die Folgen hautnah zu spüren bekommen. Es wird höchste Zeit, dass sich was tut. Die Lastwagen-Verkehre müssen von Stadt und Politik in geordnete Bahnen gelenkt werden. Das versprochene „Lastwagen-Konzept“ muss endlich her – mit einem Maßnahmen-Paket, das für Ruhe sorgt.