Herne/Bochum: Männer treten Jugendlichen aus Linienbus

Herne/ Bochum. Mehrere Männer sollen in einem Bus auf dem Weg von Wanne nach Bochum einen Jugendlichen angegriffen haben. Die Polizei fahndet nun mit einem Foto.

Nach Angaben einer Zeugin haben am Sonntag, 22. September 2019, mehrere Männer, die augenscheinlich alkoholisiert waren, zunächst in einem Bus herumgepöbelt und Bierflaschen geworfen. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall um 1.10 Uhr im Schienenersatzverkehr der Linie 306, der vom Hauptbahnhof Wanne-Eickel in Richtung Bochum unterwegs war.

Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei

Im Bereich der Hauptstraße begann die Gruppe einen verbalen Streit mit einem jugendlichen Fahrgast, teilt die Polizei mit. An einer Haltestelle schwang sich plötzlich der auf dem Foto abgebildete Mann an den Haltegriffen des Busses nach oben, holte mit den Beinen aus und trat der männlichen Person mit Wucht in den Magen. Dadurch fiel der Jugendliche, dessen Personalien nicht feststehen, aus dem Bus.

Die Polizei bittet um Hinweise

Dieser Vorfall wurde von der Überwachungskamera aufgezeichnet. Mit einem richterlichen Beschluss ist das Foto des Mannes nun zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden. Das ermittelnde Herner Kriminalkommissariat 35 bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-8505 sowie 0234 / 909-4441 (Kriminalwache Bochum) um Hinweise. Auch das männliche Opfer (14 bis 17 Jahre alt, 1,65 bis 1,75 Meter groß, korpulent, kurze, leicht gelockte Haare) wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.