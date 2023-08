Herne: Blindgänger entdeckt – 1200 Menschen werden evakuiert

Herne. In Herne ist eine Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg entdeckt worden. 1200 Menschen müssen ihre Häuser am Dienstag räumen. Wer betroffen ist.

In Herne müssen an diesem Dienstag, 22. August, rund 1200 Menschen ihre Häuser verlassen. Grund ist eine Bombenentschärfung.

Bei routinemäßigen Erkundungen auf Kampfmittel sei im Umfeld der Landgrafenstraße in Wanne-Süd ein Blindgänger entdeckt worden, teilte die Stadt am Montagabend mit. Die britische 500-Kilogramm-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll am Dienstag entschärft werden. Die Evakuierungsmaßnahmen im Sperrbereich starten voraussichtlich ab 12 Uhr, teilt das Rathaus mit. Bei der Entschärfung sei auch mit Einschränkungen im Bahnverkehr zu rechnen.

Insgesamt sind laut Stadt rund 1200 Menschen betroffen. Die Stadt hat zwei Übersichtskarten veröffentlicht. Demnach müssen Anwohnende aus Teilen der Landgrafen-, Benz- und Baltzstraße sowie von Bobenfeld, Kastanienallee und Am Böckenbusch ihre Wohnungen räumen (siehe Karten).

Anwohnende, die im eingefärbten Bereich rund um die Landgrafenstraße und den Dorneburger Park leben, müssen ihre Wohnungen verlassen. Es gibt eine weitere Karte (s.u.) Foto: Stadt Herne

Für diejenigen, die für die Dauer der Sperrmaßnahme keinen anderen Aufenthalt wissen, will die Stadt eine Anlaufstelle in der Sporthalle, Im Sportpark 20, einrichten. Unter der Telefonnummer 02323 16-9320 schaltet die Stadt Herne ab 8 Uhr eine Hotline, heißt es weiter.

Auch Menschen, die in diesem Bereich – im nördlichen Bereich Am Böckenbusch – leben, müssen ihre Häuser räumen. Foto: Stadt Herne

Die Entschärfung beginnt, sobald die Anwohnerinnen und Anwohner die Sperrbereiche verlassen haben. Eine zeitliche Prognose dazu, bis wann die Entschärfung und damit die Sperrmaßnahme dauert, sei nicht möglich. Weitere Details zu weiteren möglichen Einschränkungen will die Stadt am Dienstagvormittag bekannt geben.

Die Liste der Blindgängerfunde in Wanne-Süd wächst und wächst damit. Zuletzt mussten im Juli 2023 im Umfeld der Landgrafenstraße drei Blindgänger entschärft werden, 1000 Menschen waren betroffen. Auch in den Jahren davor wurden immer wieder Blindgänger gefunden, 2017 etwa auf dem heutigen Parkplatz des Technischen Rathauses, 2018 an der Steinstraße und im Zuge des Kreisverkehrbaus 2019 in einer Kleingartenanlage an der Dorneburger Straße und unter dem Stadionnebenplatz. 2020 gab es zwei Funde am Bobenfeld, 2022 an der Kastanienallee und im November 2022 erstmals im Stadion im Sportpark – im Mittelkreis.

Die WAZ wird am Dienstag, 22. August, fortlaufend über die Evakuierungsarbeiten und die Bombenentschärfung auf waz.de/herne berichten – vom Beginn bis zum Ende.

+++ Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch: +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel