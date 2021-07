Herne bietet umfangreiches Ferienprogramm für Kinder

Herne. Die Stadt Herne und der Stadtjugendring haben das Sommerferienprogramm vorgestellt. Auf was sich Kinder und Jugendliche freuen können.

Die Stadt Herne und der Stadtjugendring haben das Sommerferienprogramm vorgestellt. Kinder und Jugendliche können sich auf viele unterschiedliche Aktivitäten und Erlebnisse freuen.

„Die Stadt Herne kann stolz darauf sein, was kommunale Träger und freie Einrichtungen geleistet haben und was Kindern diesen Sommer geboten wird“, so Friedhelm Libuschewski, Vorsitzender des Herner Stadtjugendrings und Geschäftsführer der Evangelischen Jugend. Das dürfte umso mehr gelten, als das erst in den vergangenen Wochen die Infektionszahlen so weit gesunken sind, dass ein sorgenfreier Ferienspaß möglich ist.

Im Bezirk Wanne lädt das Stadtteilzentrum Pluto an der Wilhelmstraße 89a zu Ausflügen ins Spaßbad Lago und zum Ketteler Hof bei Haltern ein, während im Kinder- und Jugendtreff „Pub a la Pub“ an der Unser-Fritz-Straße 95 abwechslungsreiche Aktivitäten zu Mottos wie Film und Sun & Fun auf dem Plan stehen. Die Arche (Emscherstraße 96) bietet zudem „Eine Reise durch die digitale Welt“ – einen Medienkompetenzworkshop mit Christian Möser.

In Eickel warten im Kinder-, Jugend- und Kulturzentrum „Der Heisterkamp“ (Heisterkamp 62) Natur- und Zauberwochen, während Kinder in Herne-Mitte eine Bauernhofwoche erleben können. Die Aktionen des Abenteuerspielplatzes Hasenkamp (Im Hasenkamp 24) sind unter anderem unterteilt in ein „KreativKamp“, ein „Insel-“ und ein „KirmesKamp“.

Im Stadtbezirk Sodingen veranstaltet die Begegnungsstätte Horsthausen an der Gneisenaustraße eine Zirkusprojektwoche, die mit einer kleinen Aufführung abschließt. Über die Tagesaktivitäten hinaus gibt es zudem Ferienfreizeiten: Bei der Fahrt nach Südfrankreich mit den Falken sind zum Beispiel noch Plätze frei (8-17 Jahre).

Auf die Planung des Ferienprogramms habe natürlich auch die Corona-Pandemie Einfluss gehabt, so Stadt und Stadtjugendring. So seien pünktlich zum Start der vielfältigen Aktivitäten alle ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer mit dem vollen Impfschutz abgesichert. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssten entweder einen Impfnachweis oder einen negativen Test vorlegen, Selbsttests seien zudem vor Ort verfügbar. Die Corona-Schutzverordnung erlaube inzwischen, dass an den Indoor-Aktionen 30 und an Outdoor-Treffen 50 Kinder und Jugendliche teilnehmen können. „Wir merken in allen Einrichtungen, wie Kinder es aufsaugen, dass sie sich endlich wieder mit mehr Personen treffen können“, berichtet Markus Knapp, Abteilungsleiter Jugendförderung. Vor dem Hintergrund des erhöhten Leistungsdrucks auf Schülerinnen und Schüler in Pandemiezeiten sollten Orte geschaffen werden, an denen Spaß und Abwechslung im Zentrum stehen.

>>> GESAMTÜBERSICHT UND ANMELDUNG

■ Unter https://jugendamt-herne.padlet.org/NAmmann/u1kf00c7a2rxj4h5 steht eine Übersicht über das gesamte Programm der verschiedenen Stadtbezirke und Einrichtungen zur Verfügung.

■ Dort finden sich außerdem die jeweiligen Anmeldeinformationen und Kontaktdaten.

