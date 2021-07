Herne bietet Impfaktionen im Biergarten und in „Impfdisco“

Den Blick auf den Kanal und ein Getränk genießen - und sich impfen lassen. Diese Möglichkeit bietet die Stadt Herne am Mittwoch, 14. Juli, im Rahmen der „Woche des Impfens“ im Biergarten „Oskar am Kanal“

Herne. Das Land NRW hat diese Woche zur „Woche des Impfens“ ausgerufen. Herne beteiligt sich mit Impfangeboten im Biergarten oder an der Gastromeile.

Das Land NRW hat die Woche ab dem 12. Juli unter das Motto „Woche des Impfens“ gestellt. Ziel ist es, mit möglichst niedrigschwelligen Impfangeboten ohne Terminvergabe, die Impfquote weiter zu erhöhen. Herne wird sich daran beteiligen. Das hat die Stadt mitgeteilt. An fünf Tagen werde es an verschiedenen Standorten im gesamten Stadtgebiet Impfmöglichkeiten ohne vorherige Terminvereinbarung geben – teilweise begleitet von einem Rahmenprogramm.

Verfügbare Vakzine bei den Aktionen seien mRNA-Impfstoffe für Personen ab 16 Jahren, sowie der Impfstoff von Johnson und Johnson für Personen ab 18 Jahren. Mitzubringen seien jeweils nur ein Personalausweis und eine Versichertenkarte und – falls vorhanden – der gelbe Impfausweis.

DJs und der Circus Schnick-Schnack sorgen für Unterhaltung

Die Impfangebote im Überblick: Am Mittwoch, 14. Juli, gibt es mobile Impfangebote in Wanne. Zunächst steht ein Impfbus von 9 bis 12 Uhr am Buschmannshof als zentralem Platz der Wanner Innenstadt. Von 17 bis 21 Uhr können Impfinteressierte dann eine Impfung im Biergarten „Oskar am Kanal“ im Bereich der Künstlerzeche Unser Fritz erhalten.

Im Bereich der Gastromeile an der Holsterhauser Straße ist das Impfmobil am Donnerstag, 15. Juli, von 16 bis 21 Uhr vor Ort. Die Impflounge in der Event-Arena Gysenberg (neben dem Impfzentrum) am Revierpark wird am Freitag, 16. Juli, von 18 bis 21 Uhr öffnen. Ein DJ ist vor Ort, und Geimpfte erhalten einen Gutschein für ein alkoholfreies Getränk.

Am Samstag, 17. Juli, macht das Impfmobil von 9 bis 13 Uhr Station auf dem Robert-Brauner-Platz in der Herner Innenstadt. Das Samstagsangebot rundet von 18 bis 21 Uhr eine Impfdisco in der Event-Arena Gysenberg (neben dem Impfzentrum) am Revierpark ab. Auch diese Aktion begleitet ein DJ, und Geimpfte erhalten einen Gutschein für ein alkoholfreies Getränk. Am Sonntag, 18. Juli, besteht von 13 bis 17 Uhr eine weitere Impfgelegenheit in der Event-Arena Gysenberg (neben dem Impfzentrum) am Revierpark. Der Circus Schnick Schnack sorgt dann mit Mitmachaktionen und Vorführungen für die Kinderunterhaltung, während Eltern sich impfen lassen können.

