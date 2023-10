Herne: Betrunkener Mofafahrer stürzt und verletzt sich

Herne. Bei einem Unfall am Donnerstagmorgen ist in Herne auf der Sodinger Straße ein Mofafahrer leicht verletzt worden. Er war betrunken.

Bei einem Alleinunfall am Donnerstagmorgen, 26. Oktober, ist in Herne auf der Sodinger Straße ein 60-jähriger Mofafahrer leicht verletzt worden.

Die Polizei hat den Unfallhergang so rekonstruiert: Der Zweiradfahrer fuhr gegen 8.15 Uhr auf der Castroper Straße in Richtung Herner Straße und von dort in den Kreisverkehr zur Sodinger Straße in Richtung Gysenberg. Nach bisherigem Stand der Polizei kollidierte der Fahrer aus Herne kurz hinter der Ausfahrt des Kreisverkehrs mit dem Bordstein der dortigen Mittelinsel und kam zu Fall.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem Herner Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab den Wert von 1,78 Promille. Dem Mofafahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Er hatte sich bei dem Sturz leicht verletzt, lehnte jedoch eine ärztliche Behandlung vor Ort ab.

Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

