Herne: Betrunkener Mann randaliert mit Messer auf Kreuzung

Herne. Zeugen schlugen am Montagabend Alarm: Ein mit einem Messer bewaffneter Mann randaliert auf einer Herner Kreuzung. So verlief der Polizeieinsatz.

Zeugen haben am Montagabend gegen 21 Uhr die Polizei alarmiert: Ein Mann randaliere auf der Kreuzung Dorstener Straße/Holsterhauser Straße mit einem Messer in der Hand und schlage mit dem Knauf gegen Autos, so die Meldungen per Notruf.

Die Einsatzkräfte wirkten auf den 50-jähriger Herner ein, sodass dieser sein Messer ablegte, berichtet die Polizei. Daraufhin wurde er festgenommen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Herner einen Wert von 2,32 Promille.

