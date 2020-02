Herne: „Besorgte Bürger“ laufen Donnerstag unter neuem Namen

Herne. Nachdem sich die Gruppe „Stark für Herne“ letzte Woche aufgelöst hat, will nun eine neue Gruppe am Donnerstag durch die Herner Innenstadt ziehen.

Nach der Auflösung von „Stark für Herne“ werden die ehemals „besorgten Bürger“ nun unter einem neuen Namen am Donnerstag durch die Herner Innenstadt laufen.

„Einer für alle, alle für Herne“ heiße die neue Gruppe, teilt Polizeisprecher Frank Lemanis auf Anfrage mit. „Die Versammlung wurde von einer Privatperson angemeldet“, sagt Lemanis. Bis auf den Namen habe sich aber nicht viel geändert.

So wie „Stark für Herne“ wolle sich auch die neue Gruppierung um 18.30 Uhr am Herner Bahnhof treffen und wie gewohnt die Strecke durch die Innenstadt laufen. „Es wurden 100 bis 150 Personen angemeldet“, so Lemanis. „Stark für Herne“ hatte sich laut eines Mitorganisators letzte Woche auf Grund von Unstimmigkeiten innerhalb der Gruppe aufgelöst.

In Herne wird es wieder Gegenproteste geben

Lokales „Besorgte Bürger“ in Herne – so haben wir bisher berichtet „Spaziergang“ und „Gegen-Protest“ – Gerüchte im Fakten-Check: Wie verliefen die Treffen der „besorgten Bürger“ und der Menschen des „Gegen-Protests“? Gerüchte kochen hoch. Jetzt weiterlesen... So entstand der Protest gegen „besorgte Bürger“: Seit zwei Wochen stellt sich das Bündnis Herne gegen die „besorgten Bürger“. Mitorganisator Jacob Liedtke spricht über seine Motivation. Jetzt weiterlesen... Anzeige wegen Hitlergruß bei Kundgebung „besorgter Bürger“: Bei der Kundgebung der „besorgten Bürger“ hat es einen Zwischenfall gegeben. Jetzt weiterlesen... „So vernetzt sind die rechten Bürgerwehren in NRW“: Etwa zehn Personen der „besorgten Bürger“ haben klar rechtsextremistische Bezüge. Jetzt weiterlesen. . . Breiter Protest gegen 35 „besorgte Bürger“: Bis zu 350 Menschen bei Gegen-Protesten. Jetzt weiterlesen... „Besorgte Bürger“ laufen nun am Donnerstag: „Bündnis Herne“ lädt zu Gegendemos . Jetzt weiterlesen...

Auch die Gegenseite habe bereits ihre Proteste bei der Polizei angemeldet. „Sowohl das ‘Bündnis Herne’, die Kirchen als auch ‘Schirme gegen Rechts’ werden sich Donnerstag zu den gewohnten Uhrzeiten versammeln“, erklärt der Polizeisprecher. Auf Grund der Demonstrationen könne es auf den betroffenen Straßen zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr kommen, betont er.