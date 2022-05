Tödliches Parkhaus-Drama: Herner Schüler (16) saß am Steuer

Herne. Das Emschertal-Berufskolleg trauert nach dem Tod eines Schülers. Nun ist klar: Der 16-Jährige saß am Steuer des Pkws, das in die Tiefe stürzte.

Das Unglück in Essen, bei dem am Ostersonntag auch ein Herner Jugendlicher gestorben ist, bewegt die Schülerinnen und Schüler des Emschertal-Berufskollegs. Dort hatte der 16-jährige Zayn, der zusammen mit einem 19-Jährigen in einem Auto von einem Parkhausdach 18 Meter in die Tiefe stürzte, einen einjährigen Bildungsgang der Berufsfachschule belegt. Das bestätigt Schulleiter Ralf Sagorny gegenüber der WAZ.

Zayn, so Sagorny, hinterlasse in der Klasse eine große Lücke. Auch buchstäblich: Der Tisch des Verunglückten bleibe bis auf Weiteres frei. Die Klasse organisiere zudem gerade Möglichkeiten zur Trauer und Anteilnahme. Viele Mitschülerinnen und Mitschüler seien auf der Beerdigung des Jugendlichen gewesen. Wie das Migranten Bündnis Herne berichtete, wohnte Zayn auf der Wilhelmstraße in Wanne.

In Essen wurden Blumen und Fotos abgelegt

In Essen, wo sich das tragische Unglück ereignete, wurden unter anderem Blumen für die Opfer abgelegt. Zu sehen ist dort auch ein Bild von Zayn. Zweieinhalb Wochen nach dem tödlichen Parkhaus-Drama gab es nun neue Einzelheiten: Die Polizei Essen bestätigte an diesem Dienstag, dass am Steuer des VW Golf, der 18 Meter tief vom Parkdeck auf den Boden stürzte, der 16-jährige Zayn aus Herne saß.

