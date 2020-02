Herne. 83 Fächer hat die Packstation, die die Deutsche Post DHL Group jetzt in Holsterhausen eingerichtet hat. Die Nachfrage steige, heißt es.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Herne bekommt neue Packstation an der Bielefelder Straße

Die Deutsche Post DHL Group richtet eine neue Packstation in Herne-Holsterhausen ein. Die Packstation an der Bielefelder Straße 130 neben dem Penny-Markt steht ab sofort als modulare Packstation mit einer erweiterten Fächerkapazität von 83 Fächern rund um die Uhr zur Verfügung.

Kapazitäten deutlich erweitert

Aufgrund weiterhin großer Nachfrage erweitere die DHL die Kapazitäten in größeren Städten deutlich, heißt es. Rund 4.400 Automaten mit mehr als 440.000 Fächern stehen aktuell in über 1.600 Städten und Gemeinden in Deutschland für Versand und Abholung von DHL Sendungen zur Verfügung. „Damit können rund 90 Prozent der Bundesbürger heute schon eine der DHL-Packstationen innerhalb von zehn Minuten erreichen“, teilt die DHL mit.

Die Packstationen können 24 Stunden am Tag an sieben Tagen in der Woche genutzt werden. So können Kunden zeitlich flexibel Versand und Empfang von Paketen beispielsweise auf dem Weg zur Arbeit erledigen.

Unter https://standorte.deutschepost.de/ gibt es die Möglichkeit die nächstgelegene Packstation zu finden. Auch Standorte von Filialen, deren Angebote und Öffnungszeiten sowie Briefkästen sind dort verzeichnet. Darüber hinaus können sich Kunden unter 0228 4333112 informieren.